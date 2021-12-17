反制民進黨！　朱立倫發出縣市長動員令：要當民眾後盾

▲1218公投在即，國民黨主席朱立倫啟動戰車掃街宣傳公投。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

四大公投案「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」將於12月18日登場，國民黨主席朱立倫16日在臉書喊話，呼籲黨內所有的公職同仁一起當民眾的後盾，黨籍縣市首長、民意代表在這最後一刻全力發揮影響力，讓人民的聲音真正發出來，讓政府的鴨霸、顢頇得到該有的制衡。

朱立倫表示，公民投票的本質是藉由民意的直接參與，鼓勵民眾對於重大議題發表意見，並作為國家的重大決策依據；但民進黨鋪天蓋地，中央政府、地方政府總動員，各種不當的行政動員高度介入了原本應該讓人民自己決定的公民投票中，顯然，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱立倫強調，這樣的不公平對於關心公共議題的民眾是再一次的壓迫、是再一次的剝削，「身為在野黨，我們責無旁貸，尤其是面對這樣失衡、執政黨高度介入的公民投票，我們要站在民眾的這一邊。」

朱立倫呼籲，黨內所有的公職同仁一起當民眾的後盾，黨籍縣市首長、民意代表在這最後一刻全力發揮影響力，讓人民的聲音真正發出來，讓政府的鴨霸、顢頇得到該有的制衡。

朱立倫表示，他當過兩個縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與縣市首長角色的分際，值此時刻，義無反顧選擇與關心台灣生存發展的民眾站在一起，「我們絕對責無旁貸！」。

▼1218四大公投懶人包。（圖／記者許立昕整理製表）

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