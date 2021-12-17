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「朱立倫公投態度川劇變臉」　鄭文燦：到底哪個朱立倫是真的？

▲▼桃園市長鄭文燦、民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋珊接受《關鍵時齊》主持人王時齊訪問。（圖／關鍵時齊）

▲桃園市長鄭文燦、民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋珊接受《關鍵時齊》主持人王時齊訪問。（圖／關鍵時齊）

記者陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦16日接受《關鍵時齊》主持人王時齊訪問時火力全開，砲轟國民黨主席朱立倫就公投議題的態度，就像「川劇變臉，政治變臉」，以前（前新北市長）朱立倫也有講「沒有核安就沒有核四」因為核四不安全，如今卻要重啟核四，到底哪一個朱立倫才是真的？

有關前總統馬英九蓋三接時232公傾，是否有先行說服鄭文燦？鄭文燦表示，他態度明確，首先要通過環評，第二要保護海岸藻礁，認為馬英九完全不知道「藻礁」生態，「我猜國民黨字典裡面根本沒有藻礁。」

至於若三接公投若通過，是否可能遷移到台北港？鄭文燦表示，整個建構航道要有安全距離，天然氣LNG船跟其他貨船要有安全距離，這情況不是很好設計，如果他管線拉到觀音區大潭，經過海域有一百倍（藻礁）於三接面見，事實上棧橋用到0.4公傾，如果用海管拉到電廠，也是要經過藻礁區，也是會破壞藻礁，「如果遷到台北港可是十倍百倍的生態破壞。」

鄭文燦批評，「這就是川劇變臉，政治變臉」，以前（前新北市長）朱立倫也有講「沒有核安就沒有核四」因為核四不安全，直指朱立倫當時立場明確表示「在任一天核四不可能運轉，他現在講話跟當時講話剛好顛倒。」

鄭文燦表示，朱立倫現在說台灣要核電核四要重啟，所以他在很多場合會都質疑說，「哪一個朱立倫才是真的？」至少要有說法，川劇政治變臉最好例子就是他。

鄭文燦火力全開指出，馬英九執政時核四是停建，並沒有拿到安全運轉執照，是直接封存，測試未完成，馬英九明知道，卻說核四已經挖了一個大山洞放核廢料，他任內八年沒有把核一核二任核廢料運到一個貯存場都在廠區，而且新北市政府乾式貯存場擴建執照也沒有給，因為他怕核廢料留在新北，所以從朱立倫到侯友宜也沒有處理核廢料。

「這也是侯友宜反對原因。」鄭文燦說，核廢料難處理，難道你能把它放在核一核二嗎？當地居民可能無法接受，問題從馬英九到朱立倫態度前後180度不一樣。

鄭文燦表示，某一位經濟部長跟他說過，「用電沒有藍綠，北部缺電會有限電的風險，台灣半導體產業是高耗電，要留住台灣半導體，所以請我一定要支持廢核。」朱立倫好像不用考慮用電？

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