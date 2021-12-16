台南鬧區車隊掃街　朱立倫高喊公投4個都同意

▲國民黨主席朱立倫16日下午到台南市，率員以車隊掃街在市區宣講，提醒鄉親投下4張同意票外，也呼籲親朋好友去投票，達到公投人數25％門檻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

四大公投進入最後決勝關鍵，國民黨主席朱立倫16日下午到台南市，率中央組發會主委許宇甄、台南市黨部主委林進旺、立委陳以信、中常委陳宗興、高思博、邱素蘭、黨團書記長李中岑及黨籍議員們，以車隊掃街在市區宣講，提醒鄉親18日記得投下4張同意票外，也呼籲親朋好友去投票，達到公投人數25％的門檻。

國民黨公投宣講車隊從南區大同路出發，以中西區、北區等主要市區街道前行，朱立倫等人站在宣傳車上，向每一位鄉親揮手比出「四個都同意」手勢，宣傳「4個都同意，台灣更美麗」四大公投訴求，不少路人見到朱立倫馬上比出「四個都同意」手勢力挺支持，街道車陣中，也有不少駕駛人搖下車窗向車隊比讚，讓朱立倫等人開心地奮力揮手回應支持者的鼓勵。

朱立倫表示，在最後的兩天，一分鐘都不放棄，大家要拼到最後一秒鐘，所有的黨公職人員，大家都站出來跟人民站在一起，我們必須要為人民發聲。在台灣有這樣鴨霸的政府來對抗全民，我們必須要跟人民站在一起，這是我們在野黨的天職。我們必須要盡到最大的努力，發揮我們最大的力量，負起最大的責任，為人民發聲。

朱立倫說，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四，這4個同意已是所有台灣人的共識，4大公投都是為了大家的健康、民眾的安全，為了用電足夠，以及為了經濟與環保，拜託大家都要出來投票，投下同意票才能保護台灣的民主，讓台灣更美麗。