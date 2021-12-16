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「反萊豬≠反美」　她搬出公投主文：完全沒提美國！

▲▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎） 

記者徐政璿／台北報導

4大公投將於12月18日正式投票，針對反萊豬一案，國民黨立委吳怡玎製作5大QA懶人包，讓民眾瞭解反萊豬的相關疑問。她強調，公投主文完全沒到對美豬進口，不含萊劑的美豬我們是不反對的，民進黨現在宣傳反萊豬等於反美豬反而影響台美關係。

根據中選會公開資訊，反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

吳怡玎透過圖卡指出，「反萊豬不等於反美豬」，公投主文完全沒到對美豬進口，不含萊劑的美豬我們是不反對的，民進黨現在宣傳反萊豬等於反美豬反而影響台美關係。

國民黨青年軍日前也赴警局告發總統蔡英文涉嫌違反《公民投票法》第35條「以非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑。」 

青年軍強調，民眾反對的是瘦肉精萊豬，全世界任何地方的豬肉進口台灣，只要有萊劑就是不歡迎，美豬其實已經進口台灣20多年，美國的萊豬是民進黨執政才開放進口的，美國萊豬不等於美豬，民進黨的宣傳根本是用詐欺手段誤導民眾。

▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲▼有關反萊豬公投，吳怡玎製5大QA懶人包。（圖／翻攝自Facebook／吳怡玎）

▲▼吳怡玎分享公投綁大選好處。（圖／翻攝吳怡玎臉書）

▲▼吳怡玎分享公投綁大選好處。（圖／翻攝吳怡玎臉書）

▲▼吳怡玎分享公投綁大選好處。（圖／翻攝吳怡玎臉書）

▲▼吳怡玎分享公投綁大選好處。（圖／翻攝吳怡玎臉書）

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