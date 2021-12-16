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三接狠插「7600年藻礁」　侯孝賢挺公投：我投同意票

▲▼潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

▲潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

記者徐政璿／台北報導

藻礁公投推動聯盟16日在立法院召開記者會，電影導演侯孝賢透過預錄的影片表示，「我們真要這樣幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀掉7600年的藻礁；藻礁永存？還是藻礁永別？12月18日，我投同意票」。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前於臉書公布照片，直指三接就是蓋在藻礁上，他表示，照片具體的戳破了總統蔡英文所謂「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言；打臉行政院長蘇貞昌「假訊息」之說；更凸顯經濟部長王美花「蓋在岩石上」之言的荒謬。

潘忠政感嘆，這些臨時棧橋的鋼樁直接無情的刺進藻礁內，蔡政府卻說這不影響生態，試問，如果一把劍插入人體內再拔出，難道身體不會有損傷嗎？

侯孝賢16日透過影片表示，12月7日晚間，他跟秋鬥行腳夥伴在觀音大潭海邊望著藻礁和月牙溝，令人感動，也感覺人的渺小，「我們真的要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎？我們這代人要後代子孫怎麼記得我們？藻礁永存呢？還是藻礁永別呢？12月18日，我投同意票。」

作家朱天心則指出，4項公投中，她特別在意護藻礁，因為，「也許不久的將來，蔡政府會因為買足了美國軍火、美國不再在意區區萊豬而放棄」；「會因為台積電快無電可用而重啟核四」。她強調，這些全非不可能，這幾年來，蔡政府不是在國人面前一次次的上演這種髮夾彎戲碼嗎？其他政策都是可逆的，只有藻礁不能。

「差事劇團」導演鍾喬說，「7600年，何其悠遠，可以永續；現在，一切都在險厄的邊緣，潮浪退遠時，鋼釘利劍恰恰釘在棧橋下的藻礁上；總統來了，她說：藻礁沒有被破壞。如果真是如此，難道真的是被犧牲的藻礁，妨礙了天然氣運輸，理應受利劍鋼釘的摧毀死亡而浮出礁屍嗎？」

▼對藻礁表態！侯孝賢：我投同意票。（圖／翻攝影片）

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