大坪頂納骨塔絕美外觀亮相　觀海窗景、清水模荷花瓣打破傳統印象

▲全台唯一採天井設計的納骨塔，採光通風極佳。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府投入3.8億元新建大坪頂第四座納骨塔，高五層樓、提供4萬餘個塔位，將紓解塔位不足壓力。近日主建築完工，建築清水模外觀已完整呈現，層層堆疊如荷花瓣，除了是全台唯一採天井設計的納骨塔，採光通風極佳，也設觀海窗，生者可遙望大海撫慰心靈，設計獲2019國家卓越建設獎金質獎肯定。新竹市長林智堅視察時讚，美感建築將打破民眾對納骨塔的傳統印象。

林智堅在十彥建築師事務所建築師林彥穎、清水工坊建築師林友寒陪同下視察工程，包含主建物、天井、天花障板、觀海窗景及長廊。視察中，大器質感建築讓市長林智堅三度讚「好美！」，他也登上觀海平台，未來將作為家屬眺望海景、散心懷念的空間。

林智堅表示，考量竹市納骨塔使用率達9成，興建第4座納骨塔，紓解塔位不足之壓力，提供先人優質的長眠環境，預計明年清明節前完工。

十彥建築師事務所林彥穎建築師與清水工坊建築師林友寒指出，主建築外觀完工，室內天井、天花障板也已完成；戶外永生園區長廊已完工，停車格與車道、綠美化正在執行當中，工程預計明年4月完工。

林彥穎建築師與林友寒建築師說，為讓室內達良好採光、通風環境，大坪頂納骨塔採全台唯一天井設計，戶外還設置淺水池，納骨塔將倒映水中水中影像，好比水中綻放的荷花。淺水池旁的長廊為開放空間，未來擺放供桌設祭拜區。

民政處表示，大坪頂納骨塔為地上5層樓建物，1樓為納骨櫃位區及機房區，2樓為服務空間、祭祀空間與神主牌位區，3至5樓擺放納骨櫃位，並設計觀景平台。新建納骨塔不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。

民政處指出，新竹市大坪頂原有華藏、華嚴、通天三座納骨塔，共10萬塔位，加上全新第四座納骨塔，共計約14萬個塔位，截至110年11月底，大坪頂的骨灰(骸)塔位還有1萬餘個，新納骨塔啟用後將再提供4萬餘個塔位，配合新竹市環保自然葬園區詠生樹，可提供充足塔位。

民政處說明，民眾若有遷葬意願，啟用後即可申請辦理，進入本市納骨塔需向墳墓所在地殯葬業務單位申請起掘，新竹市為殯葬管理所、新竹縣及苗栗縣為各鄉鎮市公所，取得起掘證明後，檢附亡者除戶戶籍謄本，如屬民前6年死亡無除戶戶籍謄本者，應檢附戶政事務所查無證明，並附上家族系統表證明親屬關係及申請人身分證明文件向本市殯葬管理所申請塔位使用。

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