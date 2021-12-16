快訊／知名導演發聲！　侯孝賢：藻礁公投「我投同意票」

▲對藻礁表態！侯孝賢：我投同意票。（圖／翻攝影片）

記者徐政璿／台北報導

藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如等人一同呼籲國人，1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。知名導演侯孝賢也特別錄製影片發聲：「12月18日，我投同意票！」

侯孝賢表示，自己曾和秋鬥夥伴到觀音大潭的海邊，望著大潮褪盡後的藻礁和月牙溝，讓他感觸頗深並喊話：「我們真的要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎 ？我們這代人要後代子孫怎麼記得我們？藻礁永存呢？還是藻礁永別呢？12月18日，我投同意票！」

此外，作家朱天心也認同這次藻礁公投案，她直言，這幾年來蔡政府不是在國人面前一次次上演髮夾彎戲碼？ 到時候若國際碳稅、碳交易、零排碳正式登場，屆時可能又會終止三接工程，但「誰能還台灣人一個原貌的藻礁？誰能再給一個7600年？」她下重話：「其他政策都是可逆的，只有藻礁不能」。

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