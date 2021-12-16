投票前夕喊話國人「仔細思考」　政院：四大公投對台灣未來影響重大

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

四大公投案將在18日登場。民進黨從黨到執政部門，持續加強宣傳力道，務求公投案「4個不同意」。行政院發言人羅秉成16日再度重申四大公投案的利弊，將直接牽涉到台灣未來的電力、能源轉型、國際經貿等，國家發展議題，呼籲國人同胞投票前要仔細思考、理性判斷。

羅秉成表示，四個公投案牽涉到核能的安全，是整體的國家安全；牽涉到能源轉型；牽涉到國際經貿布局。所以對國家的各項發展都會產生重大、深遠的影響，這也是為什麼請國人同胞符合資格的，要出來行使做為國家主人的權利，也是責任。

「這幾個公投案，都會對台灣的未來產生重大影響。」羅秉成說，以反萊豬公投來講，有109個國家或區域同意萊豬進口，台灣要加入CPTPP，11個會員國包括日本在內，都已經准許萊豬的進口；與台灣有國際經貿競爭關係的南韓，也宣布要申請加入CPTPP，南韓早在2012年就准許萊牛、萊豬進口，在在會對台灣在加入國際經貿組織上產生競爭壓力。

這是一個國際公平貿易所必要，因此在工商界、相關專業團體也都呼籲，國家政府一定會嚴守把關國人安全健康，但經貿的關係也要拓展，台灣也要走出去。

至於三接議題，則牽涉到供電穩定。羅秉成強調，三接現在已經在興建中，也符合相關規定，再外推也把藻礁保護得很好，是得到最好的政策平衡。如果三接停建、去處不明，整個供電如果移到他處，可能會延遲十多年，中間產生的電力供應問題、可能要多燒燃煤，對空氣品質有負面影響。

羅秉成表示，經濟部長王美花也說了，「沒有電就沒有台積電」，電力的供應非常重要，這也是攸關整個經濟發展，所以這題也一定要請國人支持、認識，如果公投案過了、三接停建，北部電力會產生不穩定或增加燃煤，這樣的成本代價能不能承受。

至於重啟核四，花了3000億、15年，一度電都沒有發，現在安全性堪慮，因為地震斷層帶通過。這樣的公投案如果通過，還要再花多少錢、多少時間，才能真正重啟？這都是高度不確定跟未知，通過的話，這樣的後果如何承擔？

羅秉成呼籲，請國人同胞要把這幾個公投案牽涉到的安全、電力、經貿跟民主，四個面向都要仔細思考，理性判斷。