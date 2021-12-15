歲出砍7.5億！新北明年總預算1864億　比今年增加71億

▲新北市議會。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

新北市2022年總預算案今（15日）三讀通過，歲出原編列1872億3284萬餘元，但民進黨團要求刪減7.5億元，審議結果為1864億8284萬元，相較於2021年歲出編列1793億9255萬元，增加71億元；另外，2022年歲入審議結果為1732億8284萬餘元。

新北市主計處副處場吳美芍表示，明年總預算案以教育科學文化支出為最大宗，共647億元，其次是一般政務支出的352億元，再來是社會福利相關支出350億元，明年總預算歲出較上一年度增加約70.9億元，主要會用在社會局的社福計畫、捷運工程局的捷運建設；另外，青年發展局成立將增加1.46億元預算，佔比不高。

民進黨團認為，新北市府明年總預算歲出原編列高達1872億3284萬餘元，較上一年度增加整整約79億元，如此膨脹的歲出規模，應樽節開支刪減7.5億元，守住市民荷包，市府應研擬相關減債計畫，減輕新北市的財政負擔且避免債留子孫。

吳美芍說明，「市有不動產作假投資公共建設用地基金」用於用地取得、交通工程興建等，明年預計支出為16.7億，市府在總預算審議編列20億，現在被刪減7.5億後，約剩下12.5億，所以明年可能短少4億經費，若不夠用再向銀行貸款支應，不會影響到市政工程。