時力黨團：預算審查是立委職責　不應泛政治化全面罷審

▲國民黨團召開「行政院行政不中立全面，停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召費鴻泰29日表示，行政院為公投行政不中立，國民黨團拒審明年度總預算案，直到行政院長蘇貞昌道歉為止，時代力量立法院黨團表示，預算審查是立法委員的職責，不應泛政治化而杯葛全面罷審，希望國民黨團能夠回歸理性監督。

國民黨立法院黨團29日上午召開「行政院行政不中立，全面停審111年度中央政府總預算」記者會。費鴻泰在會中宣布，從現在開始，國民黨團將通知各委員會黨籍召委拒審明年度總預算，一直到蘇貞昌正面回應，向人民道歉為止。

對此，時代力量黨團晚間發布聲明表示， 預算審查屢次延宕，不利監督，2021年只剩一個月就要結束，但今年度的國營事業和附屬單位預算，至今卻仍未三讀。

時代力量黨團指出，近年立法院預算審議時程，特別是在國營事業和附屬單位預算的審查上，近來屢次發生年底預算幾乎都花完才在審的荒謬現象，讓立法院在國營事業和附屬單位的預算審查，幾乎可說缺乏實質監督的力度與品質。

時代力量黨團再指，較能正常審查中央政府總預算，也屢屢都要拖到年初臨時會時，預算都已經開始動支後，才完成審查與三讀，這種預算審查時程拖延的現象，對於立法院無論針對中央政府或國營事業單位的監督，都不是有利的現象。

時代力量黨團表示，預算審查是立法委員的職責，不應泛政治化而杯葛全面罷審，本日國民黨團全面罷審2022年中央政府總預算的理由，是說因為政府面對公投違反行政中立。

時代力量黨團認為，就政府預算使用是否涉及不當或違反行政中立，就應該回歸立法院，由立法委員進行詳實、細緻的預算審查，對具體行政單位或預算項目，如有不適當的預算編列或使用，就針對該單位的特定預算項目，提案刪除或凍結，而非以全面罷審的方式，主動放棄監督的機會。

時代力量黨團也呼籲，希望國民黨團能夠回歸理性監督，針對有疑義的部會和預算科目具體處理，讓預算能確實經過完整的審查。