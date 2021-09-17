高市消防局增1.9億預算創新高　 陳其邁力挺「汰換超齡消防車」

▲高雄市政府明(111)年度總預算，其中消防局增列1.91億元。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府明(111)年度總預算，業經市政會議通過，其中消防局增列1.91億元，為歷年來增加最多，顯示陳其邁市長上任後，以具體行動力挺第一線消防救災人員。

陳其邁上任以來，對於推動公共安全提升不遺餘力，僅僅一年，便在消防局長年以來遭遇的人力、預算及業務問題上多面突破，包括：補足110年超勤加班費缺額、捕蜂捉蛇全面回歸農政專業、核發全國最高防疫出勤獎勵金、汰換老舊消防車輛、擴編消防編制人力...等，讓基層消防同仁直呼很有感。

高雄市政府消防局表示，111年度預算增列1.91億元，增加幅度歷年最高，主要用於汰換、充實、添購各式車輛、裝備、器材，及改善消防人員備勤環境等，感謝市府的全力支持與相挺。

▲高雄市政府明(111)年度總預算，其中消防局增列1.91億元。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局111年增編預算各主要項目包括，汰換各式逾齡消防車輛共增編1億1,328萬元。在充實第一線人員消防衣帽鞋裝備、新式搶救器材、無線電通訊設備（含伸縮扣）及保險油料養護費用等部分，共增編6,478萬元。

為改善各分隊廳舍環境及備勤品質，在各分隊廳舍修繕及汰換辦公設施等部分，共增編1,110萬元，承諾市府對基層同仁的照顧不打折扣。為落實火災預防及宣導工作，在防火防災宣導及購置住宅用火災警報器部分，共增編200萬元，以因應現今社群影音媒體環境，更有效將安全資訊傳遞市民，同時也提升弱勢族群住警器的補助能量。

消防局長李清秀表示，高雄市災害潛勢複雜，尤其都會區建築物及人口密集度高，益使公共安全更加重要，有市府在預算上的支持，能更有效保障消防同仁及市民生命財產安全，讓高雄市朝建構安全城市更進一步。

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