憨厚男不會按ATM！超商正義女店員超敏銳　揭穿女網友真面目

▲▼龍井一家超商女店員太敏銳，連匯1萬元也能判斷出是詐騙。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

日前發生一件超商店員規勸消費者戴口罩未果，反而慘遭對方殺害的悲劇，造成社會轟動和憤怒，但此事並未澆熄台中市龍井區一家超商女店員的正義感，女店員看了男子的Line對話，直覺就是碰上詐騙，即使只匯1萬元，仍不願幫男子匯款，先與男子虛與委蛇，拖延時間，私下卻偷偷報警，警方到場加入勸阻才打消匯款念頭，警方對女店員的機警大感佩服。





烏日警分局龍井分駐所警員顏俊賢日前中午11時許，接獲全家超商女店員通報，有名男子可能遭詐騙準備匯款，顏員迅速到場了解，發現40幾歲的吳姓男子坐在一旁，神情緊張，一付手足無措的樣子。

吳男表示，幾個禮拜前透過網路認識一名女網友，女網友每天噓寒問暖，照三餐問候，百般關懷，未婚也沒有女朋友的做工人吳男受不了對方猛烈攻勢而逐漸心動，不久便受邀加入投資網站，被「高利潤、無風險、百分之百獲利」等話術反覆洗腦，吳男深信愛情，於是前往超商要匯款1萬元。

一臉憨厚的吳男因為不會操作ATM，站在提款機前許久，後來才走向女店員拜託幫忙匯款，女店員看了吳男手機的Line對話，一看到投資、獲利等字眼，當下直覺就是詐騙，女店員不顧男子請求，也不怕男子生氣，堅持不匯款，先是虛與委蛇，拖延時間，私下卻偷偷報警。

顏員耐心解釋並列舉詐騙集團常見的話術和詐騙流程，吳男赫然發現和女網友的言行完全一致，最終恍然大悟驚覺差點被騙，吳男除感謝警方之外更讚揚細心店員及時勸阻才能保住積蓄。

警方表示，詐騙金額少則數萬，多則上百萬元也不勝枚舉，但金額只有1萬元倒是很罕見，更令人佩服的是，女店員的機警敏銳度和正義感，值得大大讚許。