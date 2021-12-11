網友鼓吹投資代操作穩賺不賠　南警聯手銀行連3日阻詐近600萬

▲近來投資股票代操作穩賺不賠之詐騙案層出不窮，台南市警一分局一連三天，分別與銀行行員聯手合力阻止3起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來投資股票代操作穩賺不賠之詐騙案層出不窮，台南市警一分局8、9、10日一連三天，分別與銀行行員聯手合力阻止3起詐騙案，成功阻詐近600萬元，警方呼籲民眾，切勿相信網路社群上不明人士鼓吹穩賺不賠之投資話術，更勿聽信對方指示前往匯款，以免被詐騙。

台南市東區一名宮姓男子，在通訊軟體LINE上認識暱稱為Ryan之網友，對方聲稱精於各項投資標的，並能協助代操作，只要肯投入資金，絕對穩賺不賠，而在對方不斷鼓吹下，男子也心動不已，即於8日上午興沖沖的前往東區某銀行欲匯款新台幣57萬元，所幸銀行行員細心提問該男子匯款之用途及目的後，發現該男子可能遭受詐騙，遂立即通知警方，經南市警一分局東寧派出所警員賴亞明、翁俊郎執行巡邏勤務獲報後立即前往查處，經警方到場後向宮男解釋係為典型網路交友鼓吹假投資之詐騙話術，一旦匯款出去，肯定希望落空，投入的金錢更是拿不回來，宮男聽聞後始驚覺遭到詐騙，並打消匯款念頭。

無獨有偶，事隔1日，一分局德高派出所警員於9日與銀行行員共同攔阻假投資詐騙金額新台幣200萬元，再隔一日，又有一名吳姓男子，於10日前往東區某間銀行，表示要臨櫃匯款新台幣300萬元，面對如此鉅額之匯款，該行受理之銀行行員細心提問，詢問該男子匯款之用途及目的，進而發現該男子可能遭受詐騙，立即通知警方前來處理，東寧所警員周文彬、蔣群螢獲報後往查處，經到場瞭解，原來吳男亦是日前通訊軟體LINE上認識1名可協助代為操作投資之網友，在對方鼓吹下，吳男準備了大筆資金欲匯入對方帳戶，警方向吳男解釋此為典型網路交友假投資之詐騙手法。

起初吳男對警方說法仍有存疑，此時警員周文彬向對方打包票，以他從警20幾年的經驗，這百分百是詐騙，而且如果是正當投資管道，又怎會要求吳男誆騙經辦行員這筆匯款作為買房買車之用，吳男聽聞後，始釋懷打消匯款念頭，並感謝警方及銀行之協助。

市警一分局呼籲民眾網路交友要小心，切勿相信網路社群上不明人士鼓吹穩賺不賠之投資話術，更勿聽信對方指示前往匯款，以免被詐騙，並向警方儘速報案或撥打165或110專線與警方聯繫。