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辦貸款要先寄存摺提款卡？婦乖乖照辦　警霸氣喊：這就是詐騙

▲▼潘姓女子日前接到詐騙集團佯稱可以貸款，但必須要郵寄存摺跟提款卡，所幸超商店員報警處理成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲潘姓女子日前接到詐騙集團佯稱可以貸款，但必須要郵寄存摺跟提款卡，所幸超商店員報警處理成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名潘姓女子日接到詐騙集團佯稱可以貸款，但必須先將自己的帳戶存摺跟提款卡寄出，潘女不疑有他到超商準備寄出時，被超商店員發現有異報警處理。警方到場檢視潘女的聊天紀錄，當下告知她說：「這就是詐騙的．你知道嗎？」潘女一臉惶恐的回答：「不會吧！」直到警方強調絕對沒有任何公司會要求提供存摺跟提款卡的，潘女這才恍然大悟，原來自己遇上詐騙集團了。

湖內分局湖街派出所於11月24日晚上8點半左右執行巡邏勤務時，接獲轄區內中山路上一家超商店員報案，指出店內有一名婦人疑似遭到詐騙，要將自己的存摺與提款卡寄出，請警方到場了解。

▲▼潘姓女子日前接到詐騙集團佯稱可以貸款，但必須要郵寄存摺跟提款卡，所幸超商店員報警處理成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方到場後發現，這名遭詐騙潘姓婦人（52歲）日前在臉書上看見有借貸的資訊，於是與對方互加LINE好友後，對方告知她說要辦理貸款前，必須先進行身分審驗，要求先將存摺與提款卡寄送至指定處所，所以她才會到超商郵寄。

員警立刻告知潘女說：「這就是常見的假借貸真詐騙手法！」，千萬不能信以為真，否則帳戶將淪為詐騙集團犯案的工具，而且會變成警示帳戶，除了無法正常提領外，後續的刑事訴訟流程更會勞心傷財，潘女聽聞後，才了解原來自己遭到詐騙，頻頻向員警致謝。

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