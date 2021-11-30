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聽信「飆股」明牌險遭詐　永康警銀聯手阻詐400萬元！

▲台灣銀行永康分行成功攔阻詐騙案，永康分局分局長呂世明等人，前往頒發感謝狀及獎金，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣銀行永康分行成功攔阻詐騙案，永康分局分局長呂世明等人，前往頒發感謝狀及獎金，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台股市場熱絡，吸引民眾開戶投入股市，許多不肖份子伺機而動，紛紛假冒合法專家業者，散布投資詐騙訊息，誘騙不知情民眾投資購買，俟無法脫手獲利或想拿回本金無法聯繫對方時，才發現遭受詐騙。

永康區蔡姓婦人於網路認識一名自稱任職證券行之周姓經理，對方以推薦飆股為由，勸誘蔡婦加入一個香港資本集團會員群組，對方佯稱該集團係集中散戶資金跟隨投信投資購股，惟個戶需先行匯出一筆保證金，再由「周經理」負責操盤購股並依淨賺額度抽成，蔡婦不疑有詐，便依對方指示先行安裝一個偽股票看盤APP軟體，並匯出保證金新台幣70萬元，待蔡婦於11月22日前往台灣銀行永康分行欲加碼投資匯款新台幣300萬元至對方指定帳戶，吳姓行員主動關懷提問，蔡婦表示該款項係為裝修工程款，行員查覺有異，立即向警方通報。

經永康分局復興派出所員警馳赴現場了解後，蔡婦聲稱「周經理」所操盤購買之股票，至今已飆升淨賺新台幣300萬元，惟該股票有依約綁定，尚不能售出兌現，警方向蔡婦告知投資股市應循國內合法證券行經手操控才有保障，蔡婦即允諾不再匯款便自行離去，惟警方於23日接到該銀行曾姓行員來電通報蔡婦再度至銀行欲另行匯款新台幣100萬元，警方到場後，與行員再三苦勸，並查詢及告知蔡婦欲匯之個人帳戶有多筆異常交易情形且已遭通報警示，蔡婦始發現遭詐騙及放棄匯款念頭，共同成功攔阻蔡婦匯款新台幣400萬元。

▲台灣銀行永康分行成功攔阻詐騙案，永康分局分局長呂世明等人，前往頒發感謝狀及獎金，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣銀行永康分行成功攔阻詐騙案，永康分局分局長呂世明、偵查隊副隊長張勝裕及復興派出所所長陳榮坤代表分局前往頒發感謝狀及獎金，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。

永康分局指出，「假投資」詐騙手法不外乎向被害人誆稱投資標的有美好錢景，還說有很多人搶著要投資、名額有限，讓被害人產生焦慮感，相信只要投資下去，很快就能獲得高倍的報酬，因而落入詐騙陷阱，如有疑似詐騙問題，可撥打165反詐騙諮詢。

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