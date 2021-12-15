全力催票！國民黨發出集結令：全國民代同步站路口街講

▲國民黨主席朱立倫領軍戰車掃街宣傳公投。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊蕓／台北報導

1218四大公投倒數3天投票，國民黨全力衝刺，於明（16）日發出集結令，全國民代將於下午5點同步在各縣市重要路口響應催票街講，凝聚氣勢，緊接著在17日的「民主守夜」共同與全國連線，盼爭取更多民眾一起天亮出擊，出門投下四個同意。

國民黨表示，黨主席朱立倫上周起啟動戰車掃街，目前已行經宜蘭縣、苗栗縣、基隆市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、雙北，以及新竹縣市等10縣市，16、17日將前往台南市、高雄市、屏東縣，公投前夕將主攻中台灣，以台中市、南投縣等縣市，全台巡迴大衝刺。

國民黨表示，他們不比民進黨擁有5800萬豪華資源，只有依靠「螞蟻雄兵」來對抗今天的執政怪獸，成立短短不到兩個月的時間，以「十箭齊發」的方式走入大街小巷，黨中央則是每周針對公投舉辦3場以上的記者會、擬定公投說帖、設計「民主迴力鏢」三摺頁文宣以及公版圖文，供全國各地方黨部發放。

陸戰方面，國民黨深入鄰里基層，共辦理2157場公投宣講、除了各地方黨部全體動員外，也由青年部發起各地青工會組織串聯全國500場街講；39名黨籍立委更舉辦至少有27場千人以上的大型宣講活動，婦女部志工媽媽們到校園門口發傳單，國民黨表示，每一個場次、每一張傳單都將化為星星之火，等待1218集結燎原。

國民黨表示，身為台灣人，他們堅持食品安全、支持直接民權、維護千年藻礁生態，以及確保能源永續，「國民黨如果不跟民眾站在一起，還有誰會為台灣民眾站出來？」而在野黨的天職更是要竭盡全力彰顯民意、制衡執政黨，一定要站出來積極為四大公投議題表態，告訴蔡政府「你做錯了！」國民黨責無旁貸，一定會催票到最後一刻，讓四大公投都順利通過。

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