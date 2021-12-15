四大公投將牽動台灣經濟走向　蔡英文：關鍵72小時，請大家一起站出來

記者杜冠霖／台北報導

公投倒數三天！民進黨15日中常會移師高雄舉辦，意在用行動讓全國民眾，尤其是中南部民眾意會到，這場公投不只是政治攻防，而是關乎整個台灣。總統蔡英文表示，今天把中常會拉到高雄進行，就是見證招商成果外，要拚的還有星期六的公民投票，「最後關鍵的72小時請大家一起站出來，用四個不同意讓台灣走出去。」

蔡英文指出，高雄最近確實有不少好消息，台積電、美國、德國的高科技業者，一個接著一個來投資、南臺灣科技廊帶也越來越完整，讓北部中部南部有更強的產業實力，台灣整體經濟發展就不會頭重腳輕，才能保持台灣世界頂尖的競爭力。

蔡英文表示，地方首長都很努力招商，中央部會也全力支持，熱線電話24小時不間斷，包括總統都沒有不接電話特權，今天把中常會拉到高雄進行，就是要一起見證共同打拼的成果，除了拚招商外，要拚的還有星期六的公民投票。

蔡英文指出，公投跟每個人的生活有關，尤其和南部鄉親的生活息息相關，南臺灣需要安全、穩定、環保的能源，才能在經濟快速成長的階段，支撐起民生用電的需求。空汙問題南部鄉親都非常關心，我們也一直努力改善，在北部興建天然氣第三接收站，用燃氣取代燃煤發電、在搭配綠能，提供穩定供電的同時改善南部空汙。

蔡英文表示，南臺灣經濟要持續接軌國際，當外商紛紛來投資、在地農產品、台灣豬肉都要外銷到國際市場時，我們要讓國際社會相信，台灣做生意是有原則、有信用、相信科學更願意遵守國際標準。

蔡英文表示，當然不能因為內部一些不同意的意見就放棄，還是要繼續努力，讓現在正在執行的政策持續下去，也讓這個困擾了3屆總統的議題告一段落。

蔡英文呼籲，南臺灣的投資要落實，不能缺少穩定的民主環境，「如果民粹凌駕民主、政策反反覆覆，外商還能放心投資我們台灣嗎？」，蔡指出，尤其是南台灣近來的投資越來越多，因此星期六的公投對南台灣非常重要，這是一個關係到空氣、用電、工作機會甚至民主環境的選擇。

蔡英文表示，要特別對南部的鄉親說，過去五年多來謝謝大家的相挺，讓我們穩定執政，讓台灣在正確的方向上前進，過去我們說好想贏韓國，現在就是在一個關鍵的時刻，台灣的經濟成長率已經連續兩年贏韓國，且是亞洲四小龍之一。

蔡英文指出，依照國際貨幣基金的預測，只要台灣維持現在的成長速度，2025年台灣的人均GDP將有機會超過韓國，所以這次的公投不但是政策公投，更是對台灣經濟發展的選擇，最後關鍵的72小時請大家一起站出來，用四個不同意延續南台灣的發展、讓台灣走出去。

▼蔡英文15日在民進黨行動中常會上致詞。（圖／記者陶本和攝）

