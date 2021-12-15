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國民黨團揭執政黨「公投10大奧步」：用五倍券買票、搭專機不付錢

▲▼國民黨團召開「揭發公投10大奧步 全民防奧步 大家一起來」記者會 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「揭發公投10大奧步 全民防奧步 大家一起來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

1218公投進入最後倒數，國民黨團15日召開記者會，公布執政黨宣傳公投十大奧步，包括「用五倍券買票」、「專機變霸王機」、「拿全民錢　洗人民腦」、「利用民團製造假民意」、「假民調　亂公投」、「暗黑網軍　亂公投」、「國營事業　表忠最會」、「假訊息　亂公投」、「艷舞宣講　色誘豬哥」、「中選會變助選會」等，國民黨團呼籲「人民才是主人」，1218踴躍出來投票，投下神聖的4個同意票，讓民進黨政府看見真正的民意。

▲▼國民黨團召開「揭發公投10大奧步 全民防奧步 大家一起來」記者會。（圖／國民黨團提供）

國民黨團召開「揭發公投10大奧步 全民防奧步 大家一起來」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

黨團總召費鴻泰指出，行政院長蘇貞昌在南投宣講時，竟說五倍券比買票還「平均」，也就是不論投不投票，都拿得到5千塊，直呼對蘇感到不齒，這5千塊都是人民納稅錢，目的是紓困、刺激經濟，請問有刺激到嗎？且紓困還在進行，蘇貞昌還好意思說五倍券比買票平均，身為最高行政首長講出心裡話，真是國家悲哀。

費鴻泰接著批評，國民黨團接到某里長投訴，在整疊公投投票通知和公報中，夾雜了反公投文宣，文宣內容沒有標明任何出處或個人；國民黨政策會同仁在網路上某個支持反公投網站填表，僅填入收件人地址、姓名，一周後就收到一整包約100個反公投文宣面紙，上頭也沒有註明任何單位或個人，他質疑，任何一位民意代表發出的文宣或小物，都會署名讓支持者知道是誰發的文宣，法律也明文規定必須註記出處，反觀民進黨政府敢做小偷的事，不敢正大光明署名。

▲▼國民黨團召開「揭發公投10大奧步 全民防奧步 大家一起來」記者會。（圖／國民黨團提供）

費鴻泰痛斥，民進黨政府還利用民團的名義，辦理反公投宣講，近日一場以「醫師公會全聯會智庫」宣講場次，他質疑，醫師公會全聯會有沒有「智庫」這個單位值得去了解，且現任公會理事長是民進黨不分區立委邱泰源，費鴻泰諷刺，既然要用公會名義辦反公投宣講，又加個「智庫」欲蓋彌彰，這就是民進黨利用民團塑造支持的假象。

費鴻泰也發現，經濟部官網出現以經濟部長王美花之名，直稱反萊豬將傷害國際信譽，影響加入國際貿易協定、三接沒有蓋在藻礁上、重啟危險核四不能同意等文宣，痛批是用公帑製造假訊息，「用政府的錢，洗人民的腦」，國民黨團對於王美花部長的行為感到可恥。

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