環團調查：9縣市同意非核家園　9縣市願依循中央政策

▲台灣環境保護聯盟強調，核四廠工程存有諸多問題、顧慮。（圖／台電提供）



記者許展溢／台北報導

台灣環境保護聯盟今（15日）指出，曾進行2020年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」評量，全國各縣市21縣市中，除澎湖縣沒參加，計有9縣市表示「同意」「非核家園」主張，有9縣市表示依循中央政府的政策。

該調查為，對「節能減碳與再生能源推動」主題下，你是否同意或不同意：支持撤銷核四計畫，支持核一、核二、核三廠不延役，認同推動「非核家園」政策？



台灣環境保護聯盟指出，有9縣市表示「同意」「非核家園」主張，有9縣市表示依循中央政府的政策；而彰化縣、南投縣及金門縣則未填寫或無意見。以目前中央政府（民進黨）的能源政策，是反核電、「非核家園」，則計有86 % 縣市是「 反核電」，顯然已是絕大多數縣市的共識、所贊同。屏東縣及新北市都有核電廠，也都設有「核能安全委員會」，以加強核安監督及溝通，這是好的作為。

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至於核能電廠發完電核廢料處置，台灣環境保護聯盟表示，場址選址、設置，至今台灣沒有核廢料最終處置廠，台電曾進行備選場址的選址，初步只有東部及離島縣市或較適合，但國民黨籍的新北市市長侯友宜、宜蘭縣縣長林姿妙、花蓮縣縣長徐榛蔚、台東縣縣長饒慶鈴、金門縣縣長楊鎮浯及澎湖縣縣長賴峰偉，都反對在自己的轄區內設立核廢料處置場，導致現在核廢料問題無解。

台灣環境保護聯盟更提到，侯友宜、國民黨主席朱立倫對於在核一廠、核二廠的廠內設置（暫時乾式）貯存設施，也是杯葛其行政程序，當然是持反對態度，並強調，核四廠工程存有諸多問題、顧慮，既未完工、也無通過安全檢測，幾乎可說完全不可用，由工程方案評量來看是「不可行」的、並非可用方案，就讓它廢了吧。