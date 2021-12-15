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出血將臨盆「40醫院塞爆拒收」！她染疫等嘸病床　慘淪街頭10小時

▲▼ 南韓疫情／等待篩檢的民眾聚集汝矣島公園篩檢站外。（圖／達志影像）

▲ 等待篩檢的民眾聚集汝矣島公園篩檢站外。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓11月以來疫情不斷惡化，確診、重症及死亡數接連創下新高，醫療系統不堪負荷。京畿道一名染疫的孕婦在預產期2天前見紅，必須趕緊送醫，卻因各地醫院病床不足，在街頭徘徊長達10個小時，差點就在救護車上分娩。

《國民日報》15日報導，京畿道消防災難本部13日晚間約10時接獲民眾通報，一名原定2天後生產的孕婦開始出血。水原消防署119隊員10餘分鐘後趕到，得知該名孕婦及丈夫都是確診者，馬上加快動作。

即將臨盆的產婦通常會送往本人指定的婦產科，確診的孕婦則須送往專門收治染疫者的醫院婦產科，問題是專門醫院都已接近飽和。

當時該名產婦已經開始出血，狀況十分緊急，急救人員趕緊將她抬上救護車，開始聯絡附近醫院，但每一家的回應都是「病床已滿」，不只京畿道南部，從京畿道北部、首爾到仁川，所有醫院都是飽和狀態。

救護車不斷在街上徘徊，經過約2小時仍等不到病床，所幸產婦陣痛減緩，與急救人員討論之下決定暫時先返家休息，但隔天凌晨2時35分左右開始每5分鐘痛一次，再度撥打119。

產婦上了救護車後，119隊員再度打遍首都圈所有醫院。急救人員和調度中心經過100多通無線電通話，雖找到一張病床，卻不是婦產科病床。

眼看產婦陣痛週期縮短，很快就要分娩，他們不得不考慮在救護車內接生，還好這時接到來自首爾一家醫院的聯絡，終於等到空床。至此該名產婦已經在救護車內等待長達10小時，上午8時10分左右才抵達醫院，順利生產。

消防人員說明，10個小時內聯絡超過40家醫院，沒有任何一家有空病床，幸好產婦有撐過來，才沒有發生憾事。

根據南韓中央防疫對策本部，15日全國重症病床使用率為81.4%，確診者高度集中的首都圈達到86.4%，首爾更是高達89.2%，實際上已經飽和，首都圈至少728名患者等待超過一天仍無病床可用，加上設有婦產科的專門醫院並不多，令染疫孕婦的處境更加艱困。

►南韓日增近8千例！確診、重症又創新高　與病毒共存44天後病床爆滿

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