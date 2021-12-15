南韓日增近8千例！確診、重症又創新高　與病毒共存44天後病床爆滿

▲ 民眾年末有許多社交聚會，可能導致疫情惡化。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓11月以來確診數、重症患者人數節節攀升，15日再度創下史上新高，首都圈重症病床爆滿。預測指出，南韓疫情若進一步惡化，年底前將日增破萬例，明年初甚至可能達到2萬。實施「與病毒共存」1.5個月後，南韓政府最終決定轉向收緊防疫。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部15日通報7850例確診，創下疫情爆發695天以來新高。11月1日啟動「與病毒共存」至今經過短短40多天，確診數竟是當時的4.7倍。近一周內平均日增確診數約6717例，也達到當時的3倍之多。

確診數激增的同時，重症患者數也快速增加，繼14日首度突破900例，來到906例，15日又增至964例新高，同樣是11月初的3倍。全國重症病床使用率為81.4%，確診者高度集中的首都圈達到86.4%，首爾更是高達89.2%，實際上已經飽和，首都圈至少728名患者等待超過一天仍無病床可用。

確診及重症人數雙雙創下新高，15日新增死亡數則稍有下降，較14日94例新高略減至70例，仍是疫情爆發以來第三高，且與11月初的10幾例相較下依然驚人。至此南韓累計4456人死亡，平均死亡率0.83%。

中央防疫對策本部提交的短期預測顯示，若社交距離限制放寬、移動量增加、Omicron病毒擴散等因素導致疫情進一步惡化，12月底日增確診數將達到9000至1萬多例，明年1月甚至可能達到1.5萬至2萬多例。若確診數依照目前的趨勢增長，12月底料將日增8300例9500例，1月底則會高達1萬900例至1萬5400例。

「與病毒共存」44天後，政府決定暫緩階段性回歸日常政策，回過頭採取「高強度社交距離」限制。總理金富謙15日在中央災難安全對策本部會議上說明，政府嚴肅看待目前的疫情，決定實施更強力的社交距離措施，詳細規定料於17日公布，實施2周至今年底，為防疫及醫療系統爭取時間，盡可能抑制眼下的感染潮。