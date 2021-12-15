美廉社發展數位店家　想像「元宇宙超市」：也許明年就有人做

▲美廉社與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

元宇宙話題超夯，而三商家購美廉社總經理邱光隆也分享，這概念或許也可以實現在超市，包括消費者能在家裡逼真推手推車、逛超市，而丟進購物車的物品，隨後就送到府，「也許明年就有人做出來」。

看好宅經濟，美廉社近年積極發展數位服務，包括與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，最快19分鐘就送到府，預計在2022年倍速拓點300家外送門市；另外美廉社也計劃深耕台灣7761個村里，在2023年完成1300間門市布局。

談到數位店的想像，邱光隆也討論到近來超夯的「元宇宙」話題，他表示，摸不到、吃不到、聞不到，這些感官是目前線上服務還無法克服的，不過在元宇宙的概念裡就可以實現，若大腦接受到訊息，就可以讓顧客有這些感官體驗，他笑說也許元宇宙未來可以開發減肥服務，只要欺騙大腦已經吃了美食，也確實能體驗飲食的愉悅，卻沒有真正吃下東西，就能達到減肥效果。

而他也想像「元宇宙超市」的出現，消費者未來或許可以在自己家裡，利用元宇宙走進超市，就像真的實際逛、購物，把物品放進購物車，買完後，現實中就有人按門鈴，送上剛剛選購的商品。他認為「也許明年就有人可以做出來，只是要看消費者究竟會不會喜歡這樣的體驗服務。」

另外近來許多業者紛紛漲價，邱光隆也透露美廉社「目前都不會調價錢」，不過他也承認，沒辦法干預廠商的定價，但美廉社每個五六日都做積極促銷，像是泡麵、民生用品等都有特價，這項措施也會一路做下去。

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