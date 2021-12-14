全聯過年前凍漲！林敏雄：萬不得已不漲，讓大家年關好過

▲全聯推廣國產鳳梨釋迦，董事長林敏雄也表示全聯在過年前盡量不漲價。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

原物料成本上升，近來許多業者紛紛喊漲，不過超市龍頭全聯福利中心董事長林敏雄今（14）日表示，「如果不是萬不得已，農曆過年前盡量不漲價」，他也坦承物價不是他說了算，但會全力以赴和廠商溝通，在年前不漲。此時話題敏感，他承認一方面不想喊得這麼響亮，一方面不要讓政府難做，也不希望大家年關不好過。

由於鳳梨釋迦過往都是外銷居多，今年遇到阻礙，而全聯為協助推廣在國內內銷，今日特地舉行記者會，董事長林敏雄與農委會主委陳吉仲連袂出席。林敏雄表示，全聯將「傾全力去賣」，除了原果，今年在自家通路販售貼心的免切水果盒，還開發鳳梨釋迦雪糕，估計總量會是過往的10倍，全力協助農民，也讓更多國民一起挺台灣在地優質水果。

▲全聯推廣國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

而近來物價飆漲，林敏雄也被媒體詢問是否會漲價？他表示，希望至少過年前能不要漲價，他明白現在是物價敏感時候，「如果不是萬不得已，農曆過年能不漲就不漲」，現在也都有全力跟廠商溝通，能溝通的部分「都請他們不要漲價」。

由於全聯買大潤發仍受到關注，林敏雄說，大潤發目前仍在等待公平會審查，因此現在「真的不能多談」。而他表示，在通路佈局方面，當然要有規模，「當規模越大，管理成本越低，多少可以抑制物價」。

不過他也承認「物價也不是我們說了算」，目前期望年前盡量不漲，年後再「看情況」。現在剛好政府正平抑物價，他也不想讓政府難做，也不希望民眾們年關難過，因此在抗漲方面會盡全力。

有鑒於全聯今年業績相當不錯，媒體也關心全聯員工調薪和年終獎金情況，林敏雄也表示會繼續調薪，不過實際幅度仍不確定。

▲全聯推廣國產鳳梨釋迦，還有期間限定買一送一活動。（圖／記者林育綾攝）