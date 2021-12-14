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李嘉誠進軍「元宇宙」領域　攜手美國影星建AI供應商總部設加州

▲Wonder Dynamics為AI技術供應商，未來將進軍元宇宙領域。（圖／翻攝Wonder Dynamics官網）

▲Wonder Dynamics為AI技術供應商，未來將進軍元宇宙領域。（圖／翻攝Wonder Dynamics官網）

記者魏有德／綜合報導

香港前首富李嘉誠旗下的維港投資布局「元宇宙」領域，與電影《一級玩家》男主角謝里丹（Tye Sheridan）聯合創立AI技術供應商「Wonder Dynamics」，總部將設在美國加州。據了解，「Wonder Dynamics」主要為開發大幅降低特效成本和縮短特效製作時間的AI技術，除應用於電影、電視外，希望能拓展至元宇宙領域。

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲香港前首富李嘉誠。（圖／路透）

《中國基金報》報導，Wonder Dynamics的A輪融資共募集到900萬美元（約2.43億元新台幣），不僅獲得維港投資領投，還吸引到旗下擁有著名遊戲《堡壘之夜》（Fortnite 台譯，要塞英雄）的Epic Games和韓國三星旗下創投基金Samsung Next注資。

1996年出生的謝里丹曾出演電影《X戰警：天啓》，飾演年輕的獨眼龍一角，後在《一級玩家》裡挑大樑擔任男主角，是好萊塢當紅年輕演員之一。或在科幻電影的薰陶下，謝里丹與視覺特效專家Nikola Todorovic合作創業，建立Wonder Dynamics公司，也獲得不少影視界人士「重磅支持」。

Wonder Dynamics的顧問團隊包括名導演史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）、執導《復仇者聯盟3：無限戰爭》和《復仇者聯盟4：終局之戰》的喬·羅素（Joseph Russo）、谷歌（Google）搜索科學家Angjoo Kanazawa及麻省理工大學AI技術負責人Antonio Torralba等。

▲美國影星謝里丹（Tye Sheridan）斜槓創業，成立AI技術供應商「Wonder Dynamics」。（圖／路透）

▲美國影星謝里丹（Tye Sheridan）斜槓創業，成立「Wonder Dynamics」公司。（圖／路透）

加上2021年初的種子輪募資，Wonder Dynamics在8個月內集資總額已達1150萬美元（約3.1億元新台幣），將用於擴大「機器學習」工程師﹑動畫師及視覺特效設計師等團隊，以及AI驅動平台「Wonder AI Suite」的開發，為創作者帶來電影級視覺特效。

維港投資組合規劃長譚載文表示，Wonder Dyanmics的AI驅動平台，對媒體製作、後期製作的成本及效率將帶來重大突破，並能讓創作者探索前所未有、超乎想像的數位體驗。

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