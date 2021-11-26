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最快19分鐘到貨！美廉社合作foodpanda「數位柑仔店」將拓點300家

▲▼美廉社獨家與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

▲美廉社與foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看好宅經濟與外送商機！美廉社獨家與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，動動手指民生用品一站購足，最快19分鐘就送到府，預計在2022年倍速拓點300家外送門市；另外也計劃深耕台灣7761個村里，在2023年完成1300間門市布局。

三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社過去在社區巷口就能看見，未來也將朝這個目標持續努力深耕台灣7761個村里，預計在2023年完成1300間門市布局，等於每5個村里就有1家美廉社。而此次與foodpanda獨家結盟打造數位柑仔店，將原先服務半徑從250公尺瞬間打通到5公里。顧客可以依照情境需求，想走、看、逛就選擇到巷口美廉社 ; 想宅、家、點就上數位柑仔店，美廉社與消費者的需求距離等於零。

目前計畫「數位柑仔店」在2022年的第一季完成300間門市佈局，將達到在地服務滲透率達30%，也就是說將有3成美廉社門店兼具外送服務。此次獨家合作締盟，讓美廉社原35歲至55歲消費者年齡層，向下往年輕族群融合，服務跨足多個世代，消費距離雲端化、輪廓年輕化。

▲▼美廉社獨家與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

▲美廉社與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，最快19分鐘送到府。（圖／業者提供）

此外，顧客最重視的收貨時間，雙方更精益求精，目前消費者於「數位柑仔店」下單到收貨，最快只要19分鐘，其中要歸功於小巧精實的美廉社坪數，有利門市人員可以快速撿貨；還有foodpanda的強大營運動能、外送夥伴即時到店取貨，雙方核心主軸強勢結合打造完美供應鏈，「數位柑仔店」疾速效率實力驚人，外送服務估計帶動單店單天15%的業績成長。

Foodpanda表示，目前foodpanda在21個縣市提供外送服務，覆蓋率已達到全台90%人口，穩坐全台最大即時外送平台寶座，結合美廉社深入鄰里的在地優勢，與自身平台高覆蓋率，將美廉社商品快速送到每一個消費者家中，可謂強強聯盟齊心進攻宅經濟。

▲全聯在大安延吉門市開設「全台首間24小時營運」的小時達專門店。（圖／業者提供）

而全聯外送服務「小時達」則與Uber Eats合作，雙平台提供外送服務，目前已有近200家門市提供外送到府。業者透過內部觀察發現，消費者下單時間越來越晚，因此今年10月在台北大安延吉門市開設全台首間24小時營運的「小時達專門店」，還將配送範圍從3公里延長至5公里。

「小時達專門店」採「前店後倉」模式，集中線上精選的2000多項商品，包含生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、雜貨家用等，由「專人、專責、專區」處理。不僅讓店員專門處理線上訂單，避免與實體賣場作業互相干擾，還可以低成本、低坪數的展店方式，拓點進駐空白商圈，期望能服務更廣大線上顧客。

全聯「小時達專門店」初期將以雙北為核心區域，目前已展開「大安延吉」、「內湖明湖」、「南港中研」、「中和中安」，預計年底前至10間，明年將持續拓展至全台，計畫以此模式，讓更多消費者享受全時段的外送服務。

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