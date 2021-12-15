美廉社這招抗漲曝「目前不會調價」　總經理：大家不用緊張這件事

▲三商家購旗下零售通路美廉社總經理邱光隆表示，目前不會調整價錢，更祭出積極促銷來抗漲。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

原物料上漲，近來許多業者也陸續公布漲價消息，全聯董事長昨日表示「過年前不漲」之後，今（15）日美廉社總經理邱光隆也透露「目前都不會調價錢」，不過他也承認，沒辦法干預廠商的定價，但美廉社每個五六日都做積極促銷，像是泡麵、民生用品等都有特價，這項措施「也會一路做下去」。

美廉社總經理邱光隆表示，昨日參與相關研討會，各界也針對物價有諸多討論，而他認為，其實控制漲價的根本決定權並不是在通路，也不是坊間餐廳，而是跟「生產端」有關。

他也引述經濟學家亞當史密斯所說，「競爭會讓價格回到合理範圍」，而物價就是反映供需法則，例如Covid-19期間，美國政府把很多補助給工人，工人有錢之後也減少上工的比例，像是屠宰場缺人手，成本自然會上升。因此他樂觀看，「大家不用緊張這件事，之後（物價）會再回來，回歸正常值。」

不過他也承認，「我們無法干預廠商的定價」若他們漲價，也得跟著漲，但美廉社目前每週五六日都有做抗漲的積極促銷，每週挑選不同商品，很多民生食品、用品都有祭出大特價，「這部分也會一路做下去。」他也說，若物流效果提高，也可以平抑物價，這都是美廉社可以努力的事情，只是廠商部分就比較無能為力。

▲美廉社設置「精惠省專區」，每周從民生必需品中的五大類（含米類、蛋、鮮奶類、油類、衛生紙），挑選最熱銷的商品折扣。（圖／業者提供）

而超市龍頭全聯福利中心董事長林敏雄在14日表示，「如果不是萬不得已，農曆過年前盡量不漲價」，他也坦承「物價不是我們說了算」，但會全力以赴和廠商溝通，在年前不漲。此時話題敏感，他承認一方面不想喊得這麼響亮，一方面不要讓政府難做，也不希望大家年關不好過。

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