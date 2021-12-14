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挺農民！全聯鳳梨釋迦「買1送1」　開發鳳梨釋迦雪糕、免切果盒

▲▼全聯全力推廣鳳梨釋迦，未來還會推出鮮鳳梨釋迦雪糕。記者會中，農委會主委陳吉仲、全聯福利中心董事長林敏雄連袂出席。（圖／全聯提供）

▲全聯全力推廣鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲（右）、全聯福利中心董事長林敏雄（左）連袂出席記者會。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

鳳梨釋迦外銷受到阻礙，全聯大力協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，為了號召民眾嚐鮮，12/18、12/25將於全台推出「買1送1」活動，只要購買任一款鳳梨釋迦吃品，就再送一粒，數量有限，送完為止。而除了原果，也開發貼心免切鮮果盒，未來還有鳳梨釋迦雪糕，邀全民一起挺台灣在地優質水果。

▲▼全聯推廣國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推廣國產鳳梨釋迦，開賣各種規格商品。（圖／記者林育綾攝）

中國從今年9月禁止進口台灣鳳梨釋迦，農委會及許多相關單位也趕緊幫忙找通路外銷，而全聯支援本土水果也不遺餘力，過去也曾搶救鳳梨、香蕉、芭樂、子彈蓮霧等水果。全聯董事長林敏雄今（14）日出席記者會提到，他相信大家合作，沒有克服不了的事情，而台灣的鳳梨釋迦相當優質，因此會全力以赴推廣。

全聯表示，台灣是全世界釋迦最大產量的輸出國，台東的鳳梨釋迦品質更是一級棒，為此特別拍了廣告，17日週五起將在門市的電視、各大媒體宣傳鳳梨釋迦的特色，讓更多民眾認識這個水果。全聯總經理蔡篤昌也說，「不能因為外銷問題，就叫農民少種」，更讚鳳梨釋迦不僅營養成分好，果實大，籽粒少，口感紮實。

▲▼全聯推廣國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯開發分切好的鳳梨釋迦鮮果盒，未來還有「鮮鳳梨釋迦雪糕」。（圖／記者林育綾攝）

此波全聯販售的鳳梨釋迦，不只有新鮮、外銷等級的原果，也為了增加消費者品嚐的機會，還特別做了分切好的鳳梨釋迦鮮果盒，免沾手就可以吃；未來還有大人小孩都會喜歡的「鮮鳳梨釋迦雪糕」。業者估計，今年可比去年多賣10倍的量，提供農民們穩定收益，同時也為顧客把關，帶來高品質的鳳梨釋迦。

▲▼全聯推廣國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯號召國人挺國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

目前嚴選台東鳳梨釋迦擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色，果實飽滿，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，帶有淡淡鳳梨香氣，挑選時選擇果形端正圓潤，表皮綠中帶黃，鱗目距離均勻的較佳，越重的果實則甜度越高，同時留意蒂頭有無變黑，新鮮的鳳梨釋迦直接吃口感佳，熟軟後還可以冷凍保存，吃起來如同雪糕般，風味更佳。

全聯為了號召更多民眾來嚐鮮，12/18、12/25分二波段，於全台門市推出優惠，憑單筆發票購買任一款鳳梨釋迦品項再送一粒，數量有限，送完為止 (一張發票最多限兌換一粒)。

同時即日起~12/23於門市販售外銷等級及盒裝的原果，指定時間優惠價79元~88元。而12/17~12/23、12/31~1/6，則有鳳梨釋迦600g+鳳梨釋迦鮮果盒合購優惠，可現折9元，原價147元，特價138元。

另外，全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」獨家推出約3公斤的預購頂級鳳梨釋迦禮盒，售價535元，12/23~12/29可到貨。

▲▼全聯推廣國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推廣國產鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

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