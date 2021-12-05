龜山警分局小小警察體驗營　搭上最夯「元宇宙」主題VR實境模擬

▲高大帥氣的副分局長沈廷利（左），於活動中擔任人形模特兒。（圖／龜山警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府警察局婦幼警察隊與龜山警分局，5日舉辦「小小警察體驗營-2021未來警探」活動，57名小朋友穿上小小警察制服，搭上最夯的「元宇宙」主題，融入婦幼安全與交通等宣導議題，規劃各項闖關、解謎活動、密室逃脫遊戲，結合「VR實境模擬」虛擬射擊，更體驗員警帥氣的模樣以及平日出勤的緊張與未知感。

▲「VR實境模擬」虛擬射擊。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局高大帥氣的副分局長沈廷利，於活動中擔任人形模特兒，和小小警察們互動、合照。另外，為了保護孩子們現實生活中「行」的安全，活動也增加了AR擴增實境體會「內輪差」之危險，讓小朋友檢視車輛內輪差的視覺死角，直觀的發現危險，建立交通安全觀念。活動結合豐富多元的遊戲，訓練孩子的觀察力、分析力及自我保護能力，也考驗團隊如何分析資訊、分工合作、增強記憶，完成任務挑戰。

▲▼龜山警小小警察體驗營。（圖／龜山警分局提供）

活動結束後，龜山分局分局長蕭欽杰現身發放獎品，讓每位小朋友在經歷一天臨場體驗的氛圍，除了歡樂記憶和對警察的認同，讓警察親切溫暖的形象深植小朋友心中，也讓小朋友從小建立守法觀念，期許勇敢和希望能在「未來警探」們心中萌芽！