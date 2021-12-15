德國宣布2022年初疫苗現缺口！恐暫停接種　衛生部長上任7天遇難關

▲德國新任衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，2022年初德國可能出現疫苗短缺的情況。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

德國近來出現第四波疫情可能持續失控的擔憂聲浪，而8日才剛上任的衛生部長受訪時表示，由於新冠疫苗採購與儲備量不足，2022年第一季度可能會出現疫苗不夠導致接種中斷的狀況。然而，德國政府此前才剛表示，考慮最快在明年2月前立法強制全國醫護接種疫苗。

根據美國CNN報導，德國新任衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）14日接受德媒AFD訪問稱，由於疫苗訂購數量不足，也沒有儲備足夠的疫苗，無法保證接下來能否持續供應至明年第一季的接種運動，「為了解決疫苗短缺問題，我已經連續工作了好幾天。但事實上，我們沒有足夠的疫苗。」

報導稱，德國目前正處於對抗病例激增之際，新發現的Omicron變異株助長了染疫人數，歐洲也重新回到新冠疫情的震央。德國上周創下自2月份以來單日死亡人數的最高紀錄，本月稍早宣布禁止未接種疫苗者前往非必要商家，但數周以來，完整接種率仍無法突破70％，目前大部分接種者都是注射加強劑，很少有人是接種第1劑。

此前，德國8日組成的新政府曾表示，考慮最早在2022年2月立法強制全國醫護接種。與此同時，德國14日開放為5至11歲兒童接種新冠疫苗。

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