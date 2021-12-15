新冠疫苗救濟僅7%通過！立委指「比例太低」　莊人祥曝原因

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

國民黨立委陳玉珍今早在立法院質詢時提到，有關疫苗救濟審查，新冠疫苗在接種後死亡中，有多達9成認定是與疫苗無關的，質疑新冠疫苗相較於一般疫苗比例較低的緣由。對此，中央流行疫情指揮中心也作出解釋。

有關陳玉珍，以VICP過去5年的審議結果，一般疫苗施打後死亡的認定符合關聯的結果約落在36-61%，無關聯的則是30-40%；但以新冠疫苗在接種後死亡來看，有多達9成認定是與疫苗無關的，僅7%被認定相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，VICP審查的項目中，除了新冠疫苗外，就屬卡介苗最多。她說明，卡介苗是因為通報個案的症狀都相當典型，明顯知道是與疫苗有關，如：骨髓炎或傷口膿瘍，預後跟疫苗的相關性在文獻上也都有資料。但新冠疫苗在研究中，比較清楚的是AZ對於部分女性會出現血栓或血小板低下等問題，或是有過敏性休克的清楚訊息。

至於mRNA疫苗對年輕男子來說，可能會導致心肌炎。莊人祥說，有許多個案的情況都是有傷口紅腫熱痛，而新冠肺炎疫苗VICP後來沒有賠償，就是因為傷口部分。

莊人祥強調，各個案會由VICP委員做後續審查，除了專家，有些是法律、消費者跟其他相關人員，並非全由醫學專家所組成，裡頭也有不同領域委員，都在委員會一起為民眾權益把關。