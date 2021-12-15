LIVE／Ct值12解隔確診女「隔壁房也染疫」　黃珊珊親自說明

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日爆料，有一起境外移入解隔後才確診；而指揮中心當天則說，該案為案16859，Ct值僅12。指揮中心15日再公佈，新增一例境外移入案16870，與案16859住在同防疫旅館同樓層，將到防疫旅館進行環境檢查。面對北市防疫旅館爆出確診案例，台北市政府15日下午召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊14日於台北市議會提及，北市有一起確診案於居家檢疫14天之後才驗出確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥當天表示，就是境外移入案16859，在自主健康管理期間出現症狀採檢確診，Ct值為12，病毒量高，由於調查入住飯店與其他確診者在不同樓層，且接觸者採檢陰性，所以研判境外感染可能性大。

不過，醫療應變組副組長羅一鈞於15日指揮中心記者會時指出，再新增一起境外移入案16870，Ct值31，與案16859住在相鄰房間，會再安排環境專家、區管中心、衛生局一起到旅館進行環境調查，看是否有共同暴露情形，並透過基因定序佐證是否同原病毒。

羅一鈞提到，案16870曾赴美國旅遊，12月5日入境唾液篩檢陰性，但12月6日檢疫期間出現有喉嚨痛、右側扁桃體腫痛及壓痛等症狀，曾安排視訊診療，也有回報衛生單位，12月7日服用藥物後仍有全身倦怠、咳嗽等症狀，12月8日症狀緩解，但12月14日回溯採檢仍驗出陽性，Ct值31，後續會就其病毒與案16859進行基因比對。

面對台北市防疫旅館爆確診案例，台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤於15日下午3時30分召開防疫記者會，並說明疫調、應變作為。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）