柯文哲爆「莫德納過期報廢」　北市：有11瓶屆期疫苗繳回中央

▲柯文哲赴台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲15日在節目中爆料，有一批莫德納已經「過期報廢」，批評中央疫苗政策一團亂；但衛福部長陳時中回應，目前沒有莫德納過期銷毀情況。針對柯文哲稱有「過期報廢」的莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤中午受訪時指出，是中央在台北車站接種站剩下的12月7日屆期疫苗，因為由三總松山分院支援，7日當天將剩下11瓶疫苗繳回中央。

針對柯文哲爆料有莫德納「過期報廢」一事，蔡炳坤15日中午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，有一批莫德納於12月7日過期，台北市已將自己的疫苗都打完了，但中央有在台北車站開設接種站，並請內湖三總醫院、三總松山分院支援接種任務。

蔡炳坤提到，中央共調撥357瓶疫苗，可以打4998劑，但12月7日當天北車接種站任務結束後，還剩下11瓶莫德納疫苗，而當天由三總松山分院將剩餘11瓶疫苗繳回中央，至於繳回中央後如何處理，是由中央負責。

蔡炳坤也表示，接下來還有12月21日到期的莫德納疫苗，至今還剩下1.7萬多劑，會努力替市民接種。

關於有莫德納報廢一事，是柯文哲於15日播出的節目爆料，日前開會時得知，有一批莫德納因為「過期報廢」，會有這樣的結果，就是因為中央一開始買疫苗時完全沒計畫。不過陳時中也於中午在立院回應，莫德納完全沒有過期銷毀情況。