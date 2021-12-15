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台南安衛家族核心企業展實力　運作經驗分享外縣市

▲2019年成立的安衛家族汽電共生、台電嘉南、東亞照明、華新麗華等公司及機關受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019年成立的安衛家族汽電共生、台電嘉南、東亞照明、華新麗華等公司及機關受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部職業安全衛生署，為展現2021年「補助地方政府參與中小企業工作環境補導改善計畫」執行成果及發展方向，以協助事業單位改善安全衛生設施、強化製程安全管理及職業安全衛生自主管理，有效預防職業災害及保障勞工安全與健康，15日在台北市格萊天漾大飯店辦理「後疫情職業安全衛生永續發展研討會」。

台南市勞工局指出，會中表揚各縣市成立第3年的安衛家族核心企業，以表達職安署對他們這3年以來帶領家族成員在提升職業安全衛生業務水平的努力奉獻。台南市今年受表揚的核心企業共有：台灣電力公司嘉南供電區營運處、台灣汽電共生公司官田廠、中國電器公司新營廠、華新麗華公司鹽水廠等4家事業單位。

「補助地方政府參與中小企業工作環境補導改善計畫」只規劃補助每個家族運作3年，唯獨台南市在市長黃偉哲及勞工局長王鑫基堅持「職安工作不間斷」的精神下，另挹注經費推動自2010年以來所成立的33個家族持續不斷地運作，共同在職安衛領域精進成長。

▲2019年成立的安衛家族汽電共生、台電嘉南、東亞照明、華新麗華等公司及機關受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為擴大事業單位參與層面及促進經驗分享交流，研討會上午場次為專題演講，下午場次則為企業工作環境改善與實務、製程安全管理及產業自動化安全等三大議題，台南市安衛家族核心企業「統一企業股份有限公司永康廠」受邀作「因應疫情職安管理實務」分享、「艾杰旭顯示玻璃股份有限公司」作「勞動健康促進實務」分享、「奇美實業股份有限公司」作「機械完整性實務」分享，顯示台南市安衛家族核心企業的職業安全衛生業務成效，普遍獲得勞動部及同業的肯定，大會在綜合討論及安衛家族海報成果票選結果公布後圓滿結束。

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