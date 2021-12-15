創意農民曆　「野餐屏東」搭配桌曆今起免費索取

▲屏東縣政府發表「2022屏東農民曆－野餐屏東」創意農民曆特輯 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府15日發表「2022屏東農民曆－野餐屏東」創意農民曆特輯，將24節氣與屏東各鄉鎮的在地體驗、物產結合，以12項野餐提案帶領大家感受屏東與自然美好共存的模樣，即日起在屏東太平洋百貨公司等免費索取。

「2022年屏東創意月曆」，以設計思考將季節變化及在地特色納入其中，並結合城市行銷，創造屏東新視野，深化設計屏東美學影響力。

在草地鋪上野餐墊，品嘗萬丹紅豆餅；山頂擺上露營椅，沖上一杯原鄉咖啡；海邊放上躺椅，享受枋山芒果，野餐就是要chill!在新的一年，期望大家在豐富的自然景致中，與屏東自然美好相遇。

「2022屏東農民曆－野餐屏東」及「2022年屏東創意月曆」限量發行，即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台、各國道服務區及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取，邀您一起收藏屏東四季之美，詳細發送地點民眾可至屏東縣政府官網最新消息中查詢( https://www.pthg.gov.tw/planreo/Default.aspx )。