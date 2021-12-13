潘孟安指定接班人支持周春米　莊瑞雄批太急：卸任縣長只有交棒

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣長潘孟安12日首度表態，屏東縣長接班人唯一支持民進黨立委周春米，要讓屏東的縣政得以延續下去。對此，民進黨立委莊瑞雄13日表示，卸任的縣長只有交棒的問題，屏東的未來是由大家共同來決定；民進黨立委鍾佳濱也說，即將卸任的縣市長是交棒而非接班。

潘孟安12日出席「4個不同意、台灣更有力」公投說明會時表示，「下屆屏東縣長接班人唯一支持周春米」，要讓屏東的縣政得以延續下去，屏東的縣政要延續，需要一位靜靜的、挽袖做事的人，為屏東再造屏東價值，「在公投過去後，支持周春米來接棒」。

莊瑞雄13日受訪時表示，正當全黨為台灣發展的公投案在共同打拚時，「這個時候來發布所謂的接班，是不是急了點？」如果過去大家敬愛的前屏東縣長曹啟鴻也搞指定接班這回事的話，「那可能今天的縣長，可能不是我們的潘縣長了」。

莊瑞雄認為，卸任的縣長其實只有交棒的問題，屏東的未來，是由大家共同來決定，「不能被指定」。

鍾佳濱受訪時則說，即將卸任的縣市長是交棒、而非接班，民進黨的傳統是黨提名的人選出爐後，就應全黨團結，黨員對此都非常清楚，對於潘縣長昨天說出的接班說法，很多人都不熟悉，「就民主的傳統來說，就只有交棒、沒有接班」。

潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的有鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的蘇震清也傳出「絕不缺席」，潘孟安12日在是首度在現場5000多位民眾前，公開表態唯一支持周春米。

▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

