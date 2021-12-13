潘孟安表態唯一支持引黨內不滿　周春米：希望交棒給付出最多的人

▲屏東縣長潘孟安、民進黨立委周春米日前到街頭宣講「4個不同意」。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣長潘孟安12日首度表態，屏東縣長接班人唯一支持民進黨立委周春米，卻引來有意爭取縣長寶座的民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱不滿。對此，周春米表示，重點不是在說文解字打轉，潘孟安表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人。

潘孟安12日首度表態，屏東縣長接班人唯一支持民進黨立委周春米，要讓屏東的縣政得以延續下去。莊瑞雄稍早受訪時表示，卸任的縣長只有交棒的問題，屏東的未來是由大家共同來決定；鍾佳濱也說，即將卸任的縣市長是交棒而非接班。

對此，周春米中午發布新聞稿回應，重點不是在說文解字打轉，潘孟安表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人，延續屏東的品牌與可貴的屏東價值。

周春米也說，台灣是民主社會，民主社會下不會有人覺得誰是指定接棒，最重要的是縣民的認可，大家也都會繼續努力爭取縣民的支持，感謝潘孟安的肯定，相信選民一定可以看見自己一路以來為屏東的努力與付出。

潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的有鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的蘇震清也傳出「絕不缺席」，潘孟安12日在是首度在現場5000多位民眾前，公開表態唯一支持周春米。