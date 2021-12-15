「後山小公主」身分起底！開箱小JJ被讚人比車兇　蜜臀半球照片曝

▲楊筑晶長相甜美、身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／aloha.crystal，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

有後山小公主、花蓮王祖賢之稱的台灣女星楊筑晶（Crystal Yang），近日在網路上分享越野神車Suzuki Jimny的心得，結果網友幾乎全部歪樓，大讚她的身材比車好看。其實，楊筑晶2018年間參加國際中華小姐競選時，就因為亮眼的外型爆紅，之後也經常在Instagram分享美照，大秀好身材。

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▲楊筑晶曾參加國際中華小姐競選。

楊筑晶在Dcard以「入手Jimny4個月心得」為題發文，分享自己購買越野神車Suzuki Jimny的心得，還開心稱呼愛車為「小JJ」。不過，大多數網友都被她附上的美照吸引，紛紛歪樓留言大讚，「妳確定有放車子的照片？我怎麼看不到」、「那個，車在哪？」、「好大、好讚，我說後車廂」。

▲楊筑晶分享與愛車小JJ的合照。

現年28歲的楊筑晶身高177公分，出生於台灣花蓮，國中後移居馬紹爾群島共和國（通稱馬紹爾群島），高中畢業後前往夏威夷求學，並於夏威夷大學行銷系畢業。她曾參加2016年度的「國際台灣小姐競選」以及2017年度的「夏威夷華裔小姐競選」，接著在2018年代表夏威夷參加「國際中華小姐競選」，最後奪下友誼小姐大獎，知名度也就此打開。

此外，楊筑晶個性活潑，經常在Instagram分享美照，大秀渾圓蜜桃臀、美胸、長腿和細腰，展現火辣身材，並搭配「小時候覺得自己要嫁給王子，現在覺得，不如嫁給王總吧」、「胸不平，何以平天下；乳不巨，何以聚人心」等幽默語句，逗得粉絲們也跟著留言調侃，「郭總不好嗎？」、「王董來了」、「妳好，我是陳總，哈哈哈」、「王總好福氣」。