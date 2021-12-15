後山小公主公開「小JJ使用4個月心得」　網狂歪樓：車呢？

▲後山小公主PO出愛車「小JJ」駕駛4個月的心得。（圖／翻攝後山小公主IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在IG有著1.2萬人追蹤的劍身網美「後山小公主」，日前分享購買越野神車稱號的Suzuki Jimny 開了4個月的心得，還開心地稱愛車是「小JJ」。沒想到，網友竟都歪樓稱讚後山小公主的身材比車好看，直接歪樓問說「我怎麼沒看到車只看到人？」

後山小公主在Dcard以「入手Jimny 4個月心得」為題發文，透露她去年7月底訂車，等了1年到今年的7月底才拿車，中間雖然有其他配色，但她堅持等到最愛的白色才取車，「有很多人是超過一年半還沒有拿到車車的，噢噢噢而且我取車的時間，定價比去年多了3萬多，超傻眼」，「取車+保險+周邊的入手價，也差不多是90（萬）多快100（萬）了」。

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她說，愛車小JJ並沒有特別省油，她從台南開到桃園要加滿，開到桃園差不多也要亮燈了，且在新竹大風路段開到時速超過110會很有飄移感；另外，駕駛跟副駕駛座的書適度與日系車沒太大區別，但比較窄，後面的兩個位置推薦給小孩跟狗坐，「後面做一個還算舒適，兩人就覺得太親密了」。

▲▼網友看完原PO的文，開玩笑問「車在哪？」（圖／翻攝後山小公主IG）



後山小公主表示，小JJ有兩個優點，就是「長得好看 」跟「長得真的豪豪看」，「我當時就是單純因為外表才選上它的」，「只能說這個世道，長相就是正義」，「畢竟我又不露營也不愛去off road，這台也只有在市區開跟高速公路而已，所以他的四輪傳動跟越野我都沒有感覺」。

網友看完紛紛留言，「好大、好讚，我說後車廂」、「好羨慕，現在價格上漲很多，一台要花近百萬才買的到了」、「這台二手比原廠還貴的車，單身貴族旅行首選」、「妳確定有放車子的照片？我怎麼看不到」、「那個，車在哪？」「後座真的只適合狗！！我161坐後面都覺得很痛苦」。

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