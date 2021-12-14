理科太太與先生離婚二度協商　「為了孩子，希望一切順利」

記者黃哲民／台北報導

百萬網紅「理科太太」陳映彤與結婚5年的「理科先生」John驚傳婚變，雙方訴請離婚，今上午到台北地院少年及家事法庭第2度開庭協商，上月（11月）中旬返台的John結束防疫隔離，率先抵達，面對記者的發問顯得不知所措，僅說「I don't understand！（我聽不懂）」，理科太太受訪簡短表示「為了孩子，希望一切都可以順利」，或許為了緩和緊張情緒，她還跟記者開玩笑「要喝咖啡的話，找玳玳（經紀人）！」

▲百萬網紅「理科太太」陳映彤（中）與結褵5年的丈夫JOHN訴請離婚，今到法院調解盼「為了孩子，希望一切可以順利」。（圖／記者黃哲民攝）

John在夫妻婚變後首度現身鏡頭前，也是第一次到法院與妻子調解，被記者追問時，他似乎很不安，靠律師替他解圍。據悉，雙方調解重點就是小孩監護權由誰行使、另一方如何探視，以及彼此婚後的財產怎樣分配，雙方都有提告，是否能在今天一次談妥、正式結束婚姻，仍有待觀察。

▲「理科先生」JOHN（左）在夫妻婚變後首度現身，鏡頭前顯得緊張。（圖／記者黃哲民攝）

「理科太太」是2018年竄起的知識型網紅，她所成立的YouTube頻道，以接近一般民眾的方式介紹科普知識，短短8個月就創下100萬人訂閱的表現，成為台灣網紅破百萬訂閱的第二快紀錄，而她在鏡頭前冷靜「面癱」的模樣，加上每部影片開場白「嗨，大家今天過得好嗎？」更是她最讓人印象深刻的招牌。

▲百萬網紅「理科太太」陳映彤（左）與結褵5年的丈夫JOHN原本給人恩愛印象。（圖／翻攝理科太太臉書）

「理科太太」與丈夫John結婚5年，育有1子Miles，John也不時出現在「理科太太」的影片中，因此被稱為「理科先生」，2人攜手互動，呈現恩愛融洽形象，令人稱羨，不料今年卻傳出婚變，並訴請法院判決離婚，北院今年（2021年）10月安排雙方第一次調解，當時John人在美國，由律師代為處理。

據悉，2人長期分隔台美兩地，是夫妻感情變淡的原因之一，John在美國從事藥劑師工作，將近1年沒來台與妻兒團聚，「理科太太」曾在為兒子慶生的po文中，刻意寫到「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去，缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有」，外界認為就是在埋怨丈夫。

此外，「理科太太」曾透露從交友軟體認識丈夫，婚後發現老公有憂鬱症病史，她選擇不離不棄，前年（2019年）暫停事業陪伴丈夫，休息近半年才復出，但她自承長期照護丈夫，結果自己壓力過大，自律神經失調，她曾說：「結婚的時候，我答應過John，不管生老病死，我都會照顧他。但現在，我也生病了，我們要一起去養病。」

不過壓垮兩人婚姻的主因，是彼此觀念長期不能磨合同步，「理科太太」先前受訪承認夫妻倆做了很久的婚姻諮商，始終無法修復夫妻關係，因為彼此都是理性的人，既然無法解決婚姻的問題，就接受放下，所以不是一時衝動做出離婚的決定，而是2人經過深思熟慮、討論很久的結論。