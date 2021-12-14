　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

理科太太與先生離婚二度協商　「為了孩子，希望一切順利」

記者黃哲民／台北報導

百萬網紅「理科太太」陳映彤與結婚5年的「理科先生」John驚傳婚變，雙方訴請離婚，今上午到台北地院少年及家事法庭第2度開庭協商，上月（11月）中旬返台的John結束防疫隔離，率先抵達，面對記者的發問顯得不知所措，僅說「I don't understand！（我聽不懂）」，理科太太受訪簡短表示「為了孩子，希望一切都可以順利」，或許為了緩和緊張情緒，她還跟記者開玩笑「要喝咖啡的話，找玳玳（經紀人）！」

▲▼百萬網紅理科太太陳映彤與結褵5年的丈夫JOHN婚變，雙方 首度齊赴法院調解 。（圖／記者黃哲民攝）

▲百萬網紅「理科太太」陳映彤（中）與結褵5年的丈夫JOHN訴請離婚，今到法院調解盼「為了孩子，希望一切可以順利」。（圖／記者黃哲民攝）

John在夫妻婚變後首度現身鏡頭前，也是第一次到法院與妻子調解，被記者追問時，他似乎很不安，靠律師替他解圍。據悉，雙方調解重點就是小孩監護權由誰行使、另一方如何探視，以及彼此婚後的財產怎樣分配，雙方都有提告，是否能在今天一次談妥、正式結束婚姻，仍有待觀察。

▲▼百萬網紅理科太太陳映彤與結褵5年的丈夫JOHN婚變，雙方 首度齊赴法院調解 。（圖／記者黃哲民攝）

▲「理科先生」JOHN（左）在夫妻婚變後首度現身，鏡頭前顯得緊張。（圖／記者黃哲民攝）

「理科太太」是2018年竄起的知識型網紅，她所成立的YouTube頻道，以接近一般民眾的方式介紹科普知識，短短8個月就創下100萬人訂閱的表現，成為台灣網紅破百萬訂閱的第二快紀錄，而她在鏡頭前冷靜「面癱」的模樣，加上每部影片開場白「嗨，大家今天過得好嗎？」更是她最讓人印象深刻的招牌。

▲理科夫妻婚變。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲百萬網紅「理科太太」陳映彤（左）與結褵5年的丈夫JOHN原本給人恩愛印象。（圖／翻攝理科太太臉書）

「理科太太」與丈夫John結婚5年，育有1子Miles，John也不時出現在「理科太太」的影片中，因此被稱為「理科先生」，2人攜手互動，呈現恩愛融洽形象，令人稱羨，不料今年卻傳出婚變，並訴請法院判決離婚，北院今年（2021年）10月安排雙方第一次調解，當時John人在美國，由律師代為處理。

據悉，2人長期分隔台美兩地，是夫妻感情變淡的原因之一，John在美國從事藥劑師工作，將近1年沒來台與妻兒團聚，「理科太太」曾在為兒子慶生的po文中，刻意寫到「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去，缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有」，外界認為就是在埋怨丈夫。

此外，「理科太太」曾透露從交友軟體認識丈夫，婚後發現老公有憂鬱症病史，她選擇不離不棄，前年（2019年）暫停事業陪伴丈夫，休息近半年才復出，但她自承長期照護丈夫，結果自己壓力過大，自律神經失調，她曾說：「結婚的時候，我答應過John，不管生老病死，我都會照顧他。但現在，我也生病了，我們要一起去養病。」

不過壓垮兩人婚姻的主因，是彼此觀念長期不能磨合同步，「理科太太」先前受訪承認夫妻倆做了很久的婚姻諮商，始終無法修復夫妻關係，因為彼此都是理性的人，既然無法解決婚姻的問題，就接受放下，所以不是一時衝動做出離婚的決定，而是2人經過深思熟慮、討論很久的結論。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
包3600新郎不爽！　婚禮紅包「神解法曝光」
爆「綠茶婊女星」釣出賴薇如　王思佳回應了
短裙妹騎車「丁字褲全看光」！　網眼熟喊：藍色小丁續集
四大公投周六登場　過關門檻出爐！
小倆口去耶誕城「另個女友」出現了！　結局大反轉
人妻做愛直播全流出！46人觀戰「老爸也在看」
許藍方公開2訊息！　「找少偉哥請到這」
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

情侶共度平安夜女酒後墜樓亡　男友被控殺人因這個動作脫罪

兒遭救護車撞死　雙親心碎求償...律師偽造勝訴判決誆「獲賠千萬」

口吐白沫闖民宅還原地踏步　婦人報警「抓殭屍」原來是毒蟲　

毒品二級和三級刑度差很大　誤判「兩前提」可申請國賠

鴨霸BMW駕駛攔小黃噴辣椒水　囂張嗆「我立法院的」！

高醫檢驗毒品疑出包　檢察官建議「重新找出來複驗」

快訊／陳修將涉殺小三交保6天　法院下午開庭決定是否再度羈押

專車接送到外地打工　11逃逸移工藏桃園公寓！2人坦承吸毒

「長腿女神」美照遭連鎖泰式料理無限期使用　獲償金額曝光！

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

情侶共度平安夜女酒後墜樓亡　男友被控殺人因這個動作脫罪

兒遭救護車撞死　雙親心碎求償...律師偽造勝訴判決誆「獲賠千萬」

口吐白沫闖民宅還原地踏步　婦人報警「抓殭屍」原來是毒蟲　

毒品二級和三級刑度差很大　誤判「兩前提」可申請國賠

鴨霸BMW駕駛攔小黃噴辣椒水　囂張嗆「我立法院的」！

高醫檢驗毒品疑出包　檢察官建議「重新找出來複驗」

快訊／陳修將涉殺小三交保6天　法院下午開庭決定是否再度羈押

專車接送到外地打工　11逃逸移工藏桃園公寓！2人坦承吸毒

「長腿女神」美照遭連鎖泰式料理無限期使用　獲償金額曝光！

孔劉出道20年感謝自己堅持到底：「因為走過那段路，才能成為現在的我」

《D.P》拍第二季！原班團隊回歸　30秒伏筆「出現具教煥、丁海寅」

千萬打造暗黑版《魷魚》男優挺兇器　還原度超高...老司機求上車

鯊魚遭緊咬硬上！被「強制性交」留巨大齒狀疤痕　恐怖傷口照曝光

每日40個名額免費體驗名人講座　嘉義嚴選品牌莊園咖啡週台北開跑

19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

不滿開車插隊被閃大燈　拿BB槍將對方車打成蜂窩　　　

井柏然演戲目標「就是要讓人看到想接吻」　悶劇靠他起死回生

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

87%學生不認同核四能解決台灣缺電　66%家人未和小孩討論公投

社會熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

女優苡若評鄧佳華：10分我給8分

高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

「佳華破處」6小時落幕　導演說出心裡話

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

理科太太、先生「現身法院」打離婚官司！

國道苗栗大貨車追撞！駕駛夾困車頭慘死

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

快訊／國1苗栗大貨車追撞！駕駛「滿頭血」雙腿骨折受困

澎恰恰被告未現身！債主夫妻怒了

更多熱門

相關新聞

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

雲林虎尾鎮發生一起死車禍，昨（13）日上午文科路一輛白色自小客車行經路口欲左轉，疑似未注意車況導致對向機車為閃避打滑摔車，機車騎士頭部撞擊電線桿送醫後宣告不治。警方表示，雙方未酒駕，肇事原因有待進一步調查釐清，提醒用路人行經路口要注意路況減速慢行，並遵守路權轉彎車要讓直行車。

高雄老婦「遇到殭屍」嚇傻尖叫報警

高雄老婦「遇到殭屍」嚇傻尖叫報警

高醫驗毒品疑出包高雄院檢清查

高醫驗毒品疑出包高雄院檢清查

英政府警告Omicron48小時成主要毒株

英政府警告Omicron48小時成主要毒株

快訊／澎恰恰收「刑事傳票」！未現身地檢署

快訊／澎恰恰收「刑事傳票」！未現身地檢署

關鍵字：

理科太太網紅離婚影音

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面