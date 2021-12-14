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理科太太結束5年婚姻　YT名稱不變！小孩監護權等法院第三度調解

▲▼ 百萬網紅理科太太陳映彤與丈夫理科先生John經法院調解離婚，正式解除婚姻關係 。（圖／記者黃哲民攝）

▲百萬網紅「理科太太」陳映彤（右）與丈夫理科先生John經法院調解，正式解除5年的婚姻關係。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

百萬網紅「理科太太」陳映彤與吳姓丈夫John，經由台北地院法官調解，今正式離婚！理科太太走出法院受訪時，平靜說：「我們剛剛已經正式解除了婚姻關係。」強調雙方都是理性的人，都以小孩利益為優先，理科太太稍後也以文字抒發心情：「小朋友或許會有分隔兩地的爸媽，但他會有快樂的爸爸媽媽，擁有完整的愛」，但子女監護權等後續事宜，仍將由法官再度召開調解庭協商。

理科太太抒發離婚心情的原文如下：

如果「完整的家」
是為了幸福快樂
我們的家，有沒有更好的選擇？

今天我們正式解除婚姻關係了
完整的定義每個人都不同
我們希望小孩永遠不會因為
「爸爸媽媽是因為我而妥協在不快樂裡」
而感到自責

小朋友或許會有分隔兩地的爸媽
但他會有快樂的爸爸媽媽
擁有完整的愛
健康快樂的長大
謝謝大家的關心。

▲▼ 百萬網紅理科太太陳映彤與丈夫理科先生John經法院調解離婚，正式解除婚姻關係 。（圖／記者黃哲民攝）

▲「理科先生」John（中）經法院調解離婚，面對記者詢問回應，僅答稱「Not right now（不是現在）」。（圖／記者黃哲民攝）

理科太太今年（2021年）訴請與先生John離婚，由台北地院家事法庭審理，今年10月底第一次召開調解庭，在美國從事藥劑師工作的John透過視訊參與，今天（14日）上午第二次召開調解庭，John上月中旬提前返台完成防疫隔離，今與律師親自到場，面對媒體發問顯得手足無措，結束近2小時的調解後，John離開時僅說「Not right now」，律師替他解圍說稍後會發布新聞稿回應。

理科太太大方受訪，開頭就表明：「我們剛剛已經正式，解除了婚姻關係。」強調彼此一直以來都是理性的人，心中還是以小孩的利益為優先，兒子Miles會留在台灣跟媽媽一起，但她和John都認為，父母雖然為了一些因素，要分開兩地，「但是我們都試圖以最大的努力，給小孩完整的愛」。

被問及兒子是否知道爸媽要離婚，理科太太婉轉表示「有些繪本很推薦給大家」，因為這件事對她們來說是第一次發生，很難跟小孩啟齒，要用小孩子能夠理解的方式，告訴他「不是你的問題，爸爸媽媽，都，很，愛，你！」就是盡量給他陪伴，意思是透過閱讀繪本，建立小孩對父母離婚一事的正向思考。

理科太太承認離婚「會感傷」，但她認為和John「我們永遠都會是一個家，一個家的家人，只是用不同的方式，跟不同的關係」，她也會沿用「理科太太」這個YouTube頻道名稱，因為「大家對於有小孩的，叫太太也是蠻合情合理的，我就希望留著」、「『理科媽媽』、『理科小姐』，聽起來都怪怪的」。

不過理科太太坦言，和John的個性、觀念等等本質上的不同，是沒有辦法幾次協調就調解掉，「但是我們盡量從我們共同點，小孩為出發點，事情就比較容易談」，以後John若是回台灣，有機會拍攝的話，也會邀John到她的節目亮相。

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