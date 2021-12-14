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傘兵跳傘重摔柏油路面　驚險畫面曝光

▲陸軍營區開放 阿帕契 黑鷹直升機 眼鏡蛇攻擊直升機操演 神龍小組跳傘▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 神龍小組跳傘。（示意圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

有民眾今天在臉書社團張貼影片，指航特部官兵跳傘時傘繩纏繞、重摔在地。軍方回應，這名官兵具跳傘資格，且空中標準作業程序均無問題、應變得宜，身體狀況正常、沒受傷，唯獨降落柏油路較不理想。

社群媒體「臉書」（Facebook）上的社團「爆廢公社公開版」，晚間有民眾上傳一段1分11秒的影片，該名民眾指出，上午在屏東目擊有陸軍航特部傘兵跳傘時因降落傘打結差點摔死，但現場就連緊急救助都沒有。但根據影片實況，其實有官兵立即奔跑前往查看。

軍方人士晚間接受中央社訪問時指出，這名官兵跳傘過程均依標準作業程序（SOP）進行，雖然著陸地點為連結潮州傘訓場的聯外柏油道路上、較不理想，但經現場醫護人員立即檢查後，身體狀況均正常，沒有受傷。

軍方人士解釋，跳傘跟飛行一樣都有很多臨時狀況需要處置，例如最常見之一就是傘繩纏繞，因此跳出機艙後必須先數4秒、抬頭檢查傘，如果有纏繞情況，必須先行解開等標準作業程序。

軍方人士也說，官兵必須經過「地面訓練」、「測評」兩個階段的訓練，完成後才能登機跳傘，因此這名人員「訓練紮實、應變得宜」，相關跳傘資格與空中處理程序均沒有問題，呼籲民眾不用緊張。

 

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