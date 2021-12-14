國軍臂章「秋海棠」被轟大中國思想　綠委：可改台灣藍鵲或黑熊

▲民進黨立委許智傑質詢時表示，部隊軍徽可採用台灣藍鵲、台灣黑熊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委許智傑13日質詢時指出，國軍許多部隊臂章仍有中國「秋海棠」的領土形狀，難道還存有「大中國思想」？再者國軍的軍徽上的「青天白日」國徽跟國民黨徽太過相似，是否有黨國不分的問題？應可以採用台灣藍鵲、台灣黑熊等具有台灣意象的圖形。對此，國防部常務次長房茂宏回應，國軍效忠國家、效忠憲法，依法行政。

立法院司法委員會、外交國防委員會13日舉行聯席會議，許智傑列出國徽、國民黨黨徽，質詢國防部「請問哪裡不一樣？」房茂宏一時語塞，直到身後幕僚頻頻打暗號提示，才斷斷續續回應「如果我記得沒錯的話，它的...它的光...光芒的地方，沒有...沒有頂到邊（國徽十二道白尖角光芒較短）。」

▲國徽（左；青天白日徽）、國民黨黨徽（右）。（合成圖／維基百科）

許智傑再追問，國軍許多部隊都以「秋海棠」為核心設計臂章，國軍內部難道還存有「大中國思想」？國軍的國家認同和守衛領土範圍難道是中國嗎？「敵我不分」。

許智傑表示，國防部應重新設計這些類型的臂章，倘若認為領土範圍有爭議，不敢以台灣來取代「秋海棠」，也可以採用台灣藍鵲、台灣黑熊等具有台灣意象的圖形。

對此，房茂宏回應指出，「這是沿用以前憲法，包含現在憲法所擁有的將愈，國軍不管怎麼樣，我們效忠國家、效忠憲法，依法行政，這點不容質疑。」

▼房茂宏列舉有「秋海棠」的部隊軍徽，質疑國軍是否有「大中國思想」。（合成圖／取自維基百科）

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