國防部：國軍長年研究共軍犯台模式　「強弱點都在我們掌握之中」

▲國防部副部長王信龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部近日在報告中提及，中共可能藉「由演轉戰」策略攻台，國防部副部長王信龍上將13日表示，國防部長年對共軍犯台模式進行研究，強點、弱點都在掌握之中，國軍並將各種想定納入演習，規劃訓練作戰場景。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會13日召開聯席會議，審查行政院函請審議《妨害兵役治罪條例》刪除第21條條文草案等案，並邀請王信龍、國防部常務次長房茂宏中將等人列席備詢。

王信龍會前受訪時表示，有關共軍犯台的模式，國防部長年都一直在研究，「它的強點、弱點，都在我們掌握之中」，國防部在報告裡面已經講得很清楚。

王信龍也說，當然中共要犯台的時候，一定會有一些先行的舉動，包括兵力先作部署、前推等，等到做好各項的部署以後，才會進行下一個階段的戰術舉動。

王信龍強調，這部分都在國軍的各種想定裡面，並且都有納入演習，包括戰備月各部隊的演訓，「所有作戰場景，都是在我們的規劃」。

另外，有關台灣推動後備戰力改革，提高教育召集天數，卻遭中國大陸官媒央視、環球時報等批評，台灣還是有人為了逃避兵役，短期內大吃垃圾食品，好讓自己體重超標免於徵召等語。

對此，王信龍表示，這是一個認知作戰，「打擊我們、詆毀我們年輕人，他認為大家都很清楚，這是中共一慣的伎倆。

國防部日前向立法院遞交「因應2025年中共全面犯台，國軍強化戰力作法」書面報告，提及中共攻台初期，可能藉演習名義實施三軍集結，採「由演轉戰」策略，火箭軍、空軍發射彈道飛彈及巡弋飛彈，攻擊台灣各防空陣地、雷達站、指揮所。

該份報告也指出，共軍戰略支援部隊則實施電磁制壓，以摧毀或癱瘓台灣主戰部隊及關鍵設施，部隊前推部署至東南沿海，艦隊赴西太平洋集結，拒止外軍介入，對台灣形成戰略包圍。