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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今白天5架次共機闖我ADIZ　空軍派遣空中巡邏兵力應對

▲5架次共機14日日間擾台。（圖／國防部提供）

▲5架次共機14日日間擾台。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部14日晚間8時透過即時軍事動態表示，日間共有5架次共機闖我西南航空識別區（ADIZ），空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部也指，5架次共機包括運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、殲-10機2架次、運-9通信對抗機1架次。

行政院長蘇貞昌3日赴立法院報告《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案》編制情形時，提到中國近期對我國侵擾不斷，共軍侵擾我ADIZ已從前年10餘架次，去年380餘架次，到今年更超過880架次。

國防部2020年9月17日起在官網設立「即時軍事動態」，向民眾揭露共機擾台資訊專區。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

根據紀錄，共機單日闖我ADIZ架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

▼共軍運9通信對抗機。（圖／國防部提供）

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