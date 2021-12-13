義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

▲立委江啟臣。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台海情勢緊張，立法院司法委員會、外交國防委員會今（13日）舉行聯席會議時，立委江啟臣質詢時指出，義務役期為此是否做出調整，國防部常務次長房茂宏則表示，會依據後續敵情進行評估，但以4個月役期來核算國軍戰力並不公允，「目前國軍整體戰力比以前還強。」

對於義務役期是否延長，房茂宏答詢說，役期延長事涉部隊編組調整及擴充，且投入的資源要增大，國防部後續會依據敵情威脅進行整體評估，尚在評估中未完成。

對於外界質疑四個月役期時間過短，房茂宏表示，以4個月義務役期核算國軍戰力並不公平，目前志願役兵力佔國軍比例達到9成、役期長達4年，訓練非常精良，「戰力比以前還強。」

國民黨立委江啟臣表示，國防部主管國軍訓練及戰備，但近期針對延長義務役期的議題，國防部長邱國正日前提到要「審慎評估」，似乎國防部沒有主見。對此，房茂宏回應，義務役期延長事涉部隊編組的調整及擴充，且投入的資源要增大，邱國正說要審慎評估的態度是對的。

國防部前部長蔡明憲日前舉行台灣國防安全建言記者會，建議應將軍事訓練役從目前4個月延長至1年；對此，邱國正則回應，延長役期不是國防部說了算，這是政策擬定的問題。

邱國正指出，延長役期不是國防部單方面說的算，若是有人提出這個議題，國防部會去了解該議題走向，「但我們（國防部）不主動發起」，因為這是一個政策擬定的問題，因此不做評論。