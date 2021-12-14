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58萬義務役退伍　「從沒教召過」驚人比率曝

記者陳俊宏／綜合報導

2022年將實施「14天教育召集新制」，採一年一召、後退先用原則。根據國防部統計，過去8年有58多萬名義務役士兵退伍，其中高達64.9%、38萬6864人從未被教召過，而僅一人被教召3次，也被外界質疑公平性。

國防部動員管理處副處長陶成濬上校近日說明，舊制教召為5至7天，新制則改為14天；在頻率方面，舊制為2年1訓，新制則改為年年施訓；在人數方面，舊制約為9.7萬人，新制則為1.5萬人；在召訓次數方面，舊制是以召訓1次計算，新制以召訓2次為計算，並加註相關天數。

▼您被教召過嗎？（圖／翻攝「國防部發言人」臉書）

▲▼新政策下的第4種「軍事訓練役」，會在兵科學校實施11週的預備士官訓練，未來在教召時擔任部隊領導幹部，但如何面對實務經驗相對較豐富的士兵？（圖／國防部發言人）

陶成濬指出，在選員原則，舊制後退新用、優先以8年內退伍為原則，軍士官得選用12年內退伍的人員，新制政策仍然是後退先用，試行階段優先選用8年內退伍的人員；在預告書寄發方面，舊制為當年1至2月寄發，新制為便於大家提前準備，提前於前一年12月寄發。

陶成濬表示，舊制教召的每日津貼為義務役士兵700元、義務役士官800元、義務役士官900元；國防部為了新制特別增列優待條例，包括志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金、企業所得額得減列減除應召員請假期間之薪資費用150%。

《自由時報》報導，根據國防部統計，2013年至2020年間退伍的58萬6502名義務役士兵，僅1人被教召3次，9萬7552人被教召2次，10萬2085人被教召1次，而有高達64.9%、38萬6864人從未被教召過，也被質疑公平性。

2013-2020年義務役士兵退伍人數：58萬6502人

從未被教召：38萬6864人

教召1次：10萬2085人

教召2次：9萬7552人

教召3次：1人

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2022年將實施「14天教召新制」，圖為漢光演習畫面。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▼國防部說明新舊教召制度差異。（點圖可放大／國防部提供）

▲▼國防部說明國軍教育召集訓練差異比較。（圖／國防部提供）

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