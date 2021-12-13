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央視稱台灣年輕人「吃垃圾食物躲兵役」！國防部3句回擊了

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部將於明年試行新式教召，有中國官媒卻稱「許多台灣年輕人故意吃胖逃避兵役」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2022年將實施「14天教召新制」，國防部將於明年試行新式教召，採一年一召、後退先用原則，被網友稱是史上最硬教召，不過中國大陸官媒近日報導稱，台灣年輕人為了逃避兵役，狂吃大量垃圾食物讓體重超標，以免於徵召。對此，國防部副部長王信龍上將表示，這就是認知作戰，也是中國大陸一慣的伎倆。

中國官媒「央視」、「環球時報」報導，台灣國防部門近日發出2022年度「動員召集預告書」，要求符合條件的民眾一旦爆發戰爭，自動轉入現役參戰，但即便如此，台灣仍有許多人為了逃避兵役，短期內狂吃垃圾食品，拼命增重讓體重超標，達到免役標準。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長王信龍 副參謀總長執行官梅家樹。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長王信龍。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今（13日）召開聯席會議，邀請王信龍、國防部常務次長房茂宏中將等人列席備詢，他在會前受訪時表示，這是一個認知作戰，「打擊我們、詆毀我們年輕人」，他認為大家都很清楚，這是中共一慣的伎倆

另外，有關共軍犯台的模式，王信龍則透露，國防部長年都一直在研究，「它的強點、弱點，都在我們掌握之中」，中共要犯台的時候，一定會有一些先行的舉動，包括兵力先作部署、前推等，等到做好各項的部署以後，才會進行下一個階段的戰術舉動，這部分都在國軍的各種想定裡面，並且都有納入演習，包括戰備月各部隊的演訓，「所有作戰場景，都是在我們的規劃」。

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關鍵字：

吃垃圾食物教召躲兵役國防部王信龍

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