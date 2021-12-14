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連勝文看顏寬恒被抹黑…憶起傷心事　曝民進黨SOP、受害者還有他

▲▼朱立倫與連勝文。（圖／記者賴文萱攝）

▲連勝文。（資料照／記者賴文萱攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒痛批，政論節目1個多月以來對他造謠抹黑，來賓第不查證，隔天再透過媒體二次傷害，他公布「議顏堂排行榜」，並點名NCC主委陳耀祥「請問NCC睡著了嗎？」對此，國民黨副主席連勝文今（14日）提及2014年選舉時，他同樣網路霸凌，即便透過訴訟取得勝利，也無法彌補他的委屈。

連勝文表示，顏寬恒被民進黨媒體走狗及網軍鷹犬，照三餐24小時亂罵、抹黑，甚至無中生有、捏造事實，好像台灣除了罵顏寬恒之外，沒有其他重要的事，某些台灣的媒體居然墮落成「議顏堂」，這也是2014年選舉時，同一票被民進黨豢養的無良媒體人，「對我使用的相同賤招！」

連勝文指出，他在2014年選舉中，不只變成媒體票選全台灣被網路霸凌最嚴重的人，許多電子及傳統綠媒，以及最糟糕的名嘴，亦不遑多讓，加油添醋、胡說八道，甚至睜眼說瞎話、極度扭曲事實，即便最後他透過司法訴訟取得勝利，就算澄清事實，也還不了清白，更無法彌補他的委屈，因為選舉早已經選完！

連勝文認為，民進黨的策略就是靠著這群媒體走狗及網路鷹犬，把國民黨候選人鬥臭鬥垮，通常都是透過一群媒體人渣及網軍，對國民黨候選人鋪天蓋地的進行人格謀殺，造成沉默螺旋後，重挫國民黨候選人的聲勢，動搖支持者的信心，同時也讓支持國民黨候選人的媒體甚至一般民眾，不敢出聲反駁，也不敢表達支持，最終言論戰場上，就只剩民進黨自導自演，全部用卑鄙謊言所捏造出來的「假民意」，進而影響中間選民，甚至國民黨自己支持者的投票行為，導致國民黨候選人敗選！

「還記得王立強事件嗎？」連勝文提到，這個騙子在2020總統大選時，被民進黨拿來作為抹紅韓國瑜最有力的工具，結果大選完將近兩年後，當大部分台灣人都不記得這號人物，也忘掉到底發生什麼事時，司法卻證實這個敗類只是個大騙子，根本沒有什麼共諜或收買案，有的只是民進黨無止盡的謊言，以及對國民黨候選人最卑劣的抹紅伎倆！

連勝文說，台灣人若真正覺醒，也厭倦民進黨的網軍亂國，不願再被綠營所豢養的媒體鷹犬洗腦，最好的方法就是不要看這些政論節目，直接關掉，或是選看其他台，更直接的方法，就是大聲講出來對國民黨候選人的支持，不要害怕，「當我們的力量集中在一起時，民進黨的媒體鷹犬及網路走狗，就像陰溝裡的老鼠一樣，只能四散逃竄，牠們下流的陰謀絕對無法得逞！」

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