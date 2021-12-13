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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

▲▼陳柏惟受邀出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市第二選區藍綠兩黨交戰激烈，陳柏惟發文狠酸顏寬恒。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中第二選區立法委員候選人顏寬恒13日下午，與國家政策研究基金會執行長柯志恩，共同在服務處召開記者會，怒批媒體嚴重失衡、7個政論節目連續一個月攻擊顏家、攻擊特定候選人，明顯違反公平和比例原則，儼然就是「議顏堂」，要求NCC「踹共」。對此，前基進黨立委陳柏惟則反酸，「你是吃到美國豬肉變小了是不是？我說膽子。」

陳柏惟今（13日）晚間在臉書以「草莓裝硬也不會變成火龍果，你再騙也騙不久」為題表示，以為韓國瑜民調蓋牌很扯，「想不到『青』冬瓜出於『藍』太陽，更勝於藍，宣傳車直接叫大家不要看電視，今天更恐嚇節目組跟NCC，『哭訴』對他的檢驗太多太真實，你那少的可憐的上班次數拿來質詢的議題都剛好跟你家有關係，沒有一件回答得清楚。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏寬恒出示近日遭多家媒體針對的「排行榜」。（圖／記者白珈陽攝）

陳柏惟指出，先前有個節目騙他上通告被拒絕後，自己被罵了257集，斷章取義、三分真七分假，「說我沒當兵，說我媽上海人、說我共幹等不是事實的節目整整257集，而且跟我從政沒半毛關係。」甚至在國民黨主席選完後，還整整罵了一個月的「3Q連續劇」，比顏寬恒曬出的資料加起來還多。

陳柏惟直言，面對這些指控，他也只笑笑的說收視率應該分紅收點權利金，「沒有像你這麼沒種叫大家不要看電視，你是吃到美國豬肉變小了是不是？我說膽子。」他也怒轟顏寬恒提到公平正義無比的噁心，「你的正義只有服務處在正義路一號，就是那間六折法拍屋啦。像這樣不民主、沒水準的政治人物，選民絕不應再次受騙上當。」

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顏寬恒議顏堂陳柏惟

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