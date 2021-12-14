質疑NCC不公遭陳柏惟嗆「草莓冬瓜」　顏寬恒回擊：低下言論

▲顏寬恒今上午與國民黨立委江啟臣、許淑華在烏日地區掃街。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒昨下午召開記者會，抨擊政論節目連續一個月攻擊顏家、攻擊特定候選人，明顯違反公平和比例原則，儼然就是「議顏堂」，要求NCC介入調查。前立委陳柏維則在同日晚間表示，他被某節目斷章取義、三分真七分假，罵了257集上演「3Q連續劇」，但沒有叫民眾別看電視，更嗆顏是「草莓冬瓜」。對此，顏寬恒14日上午回擊，稱陳的說法是低下言論，強調自己擔任7年立委期間所做的一切，都是為了地方發展。

陳柏惟昨晚在臉書以「草莓裝硬也不會變成火龍果，你再騙也騙不久」為題表示，以為韓國瑜民調蓋牌很扯，「想不到『青』冬瓜出於『藍』太陽，更勝於藍，宣傳車直接叫大家不要看電視，今天更恐嚇節目組跟NCC，『哭訴』對他的檢驗太多太真實，你那少的可憐的上班次數拿來質詢的議題都剛好跟你家有關係，沒有一件回答得清楚。」

陳柏惟指出，先前有個節目騙他上通告被拒絕後，自己被罵了257集，斷章取義、三分真七分假，「說我沒當兵，說我媽上海人、說我共幹等不是事實的節目整整257集，而且跟我從政沒半毛關係。」甚至在國民黨主席選完後，還整整罵了一個月的「3Q連續劇」，比顏寬恒曬出的資料加起來還多。

陳柏惟直言，面對這些指控，他也只笑笑的說收視率應該分紅收點權利金，「沒有像你這麼沒種叫大家不要看電視，你是吃到美國豬肉變小了是不是？我說膽子。」他也怒轟顏寬恒提到公平正義無比的噁心，「你的正義只有服務處在正義路一號，就是那間六折法拍屋啦。像這樣不民主、沒水準的政治人物，選民絕不應再次受騙上當。」

因公投日將至，國民黨立委江啟臣、許淑華上午與參選台中立委第二選區補選候選人顏寬恒合體，在烏日地區掃街。針對陳柏維發文，顏寬恒今上午回擊，這種低下言論，就可知道民進黨連一點點批判、不同的聲音都無法忍受，已經掌握9成媒體卻連一點點批判聲音都無法忍受，陳柏惟擔任立委時被檢討，而他在選舉短短40天，就有100多集的節目在討論、批鬥，「這比例原則根本就不相符。」

顏寬恒說，回頭去看他擔任立委的7年期間，有像陳這種荒誕不羈、光怪陸離的言論嗎？有像陳這樣被大家檢討嗎？強調那7年所做的一切都是為了地方的發展。

